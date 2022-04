Lotte Kopecky sprint naar de overwinning

Lotte Kopecky heeft zondag de 19e editie van de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen op haar naam gebracht. De 26-jarige Belgische kampioene haalde het na 159 kilometer, met start en aankomst in Oudenaarde, na een sprint met drie die ze aanging op 250 meter van de finish. De Nederlandse Annemiek van Vleuten werd tweede voor haar landgenote Chantal van den Broek-Blaak.

Eerder dit seizoen won Lotte Kopecky ook al de Strade Bianche. Toen klopte ze eveneens Annemiek van Vleuten. Het was van 2010, met Grace Verbeke, geleden dat een Belgische de Ronde van Vlaanderen kon winnen.

Na zowat 10 kilometer koers vormde zich een eerste kopgroep met Clara Honsinger, Sofie van Rooijen, Maria Martins, Olivia Baril en Kristyna Burlova. Voor Burlova, uit het Lotto Soudal Ladies-kamp, ging het plots te vlug en zo werd de Tsjechische snel weer opgeslokt door de grote groep. De vier voorin bleven netjes doorgeven en slaagden erin hun voorsprong uit te bouwen.

Het kwartet begon met een voorgift van 1:35 aan de Lippenhovestraat, de eerste officiële kasseizone na 45 kilometer koers. Katrijn De Clercq, Lotte Popelier, Naomi De Roeck, Sofia Bertizzolo en Tiffany Cromwell trokken in de tegenaanval. Zij kregen wat verderop nog versterking van Alena Ivanchenko en Gulnaz Khatuntseva. Voorin kregen Maria Martins en Olivia Baril het lastig en bij de passage van de kasseien van Kerkgate losten ze de rol. Honsinger en Baril begonnen met een voorgift van 1:15 aan de beklimming van de Berendries en kregen in aanloop naar de Koppenberg het gezelschap van Camilla Alessio, Maike van der Duin en Marit Raaijmakers.

Snelste in de sprint

Honsinger moest haar metgezellen laten rijden en zo hielden we nog vier rensters in de aanval. Achter dat kwartet volgde een groep met zo’n 30 rensters. Op de top van de Taaienberg kleurden 25 rensters de kop van de wedstrijd. Dat was het sein voor Arlenis Sierra, Christine Majerus, Anna Henderson, Katarzyna Niewiadoma, Brodie Chapman, Marit Raaijmakers, Sofie Bertizzolo, Maria Confalonieri, Olivia Baril en Maike van der Duin om aan te gaan. Annemiek van Vleuten en Lotte Kopecky trokken in de tegenaanval, brachten nog enkele andere rensters mee, en konden ook hun karretje voorin aanhaken.

Na de Paterberg, de laatste helling van de dag, bleven voorin enkel nog Lotte Kopecky, Chantal van den Broek-Blaak, Annemiek van Vleuten, Katarzyna Niewiadoma, Marlen Reusser en Brodie Chapman voorin over. Met nog 10 kilometer tot de eindmeet reden Kopecky, Van Vleuten en Van den Broek-Blaak weg uit de kopgroep. In de daaropvolgende sprint was Kopecky duidelijk de snelste. Zij volgt Van Vleuten op op de erelijst.