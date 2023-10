Loïc Vanlaere (15) uit Beernem wint veldrit

Loïc Vanlaere is prima aan zijn crosswinter begonnen. Na drie toptienplaatsen behaalde de 15-jarige eerstejaarsjunior uit Beernem vorig weekend zijn eerste zege. “Als ik dit seizoen een toptienplaats in een A-cross kan behalen, zal ik tevreden zijn”, aldus de neef van bondscoach Sven Vanthourenhout.

Na een vijfde plaats in Knesselare, een vierde plek in Kasterlee en een zevende plaats in het Vlaams-Brabantse Baal, de thuisbasis van Sven Nys, won Vanlaere vorig weekend in Nossegem, vlakbij de luchthaven van Zaventem.

“Door de concurrentie met Beringen en een veldrit in Frankrijk ontbraken enkele goeie crossers”, vertelt Loïc, die in januari 2023 nog negende werd op het BK veldrijden voor tweedejaarsnieuwelingen. “Ik nam een kopstart, maar na een stuurfout was ik op achtervolgen aangewezen. Uiteindelijk kwamen we met zes renners voorop en schudde ik in de slotronde Gust Depraetere van me af.”

In het vervolg van de maand oktober staan ook nog de prestigieuze veldritten in Overijse en Ruddervoorde op het programma van de neef van bondscoach Sven Vanthourenhout, die bovendien Loïcs trainer is. “Ik ben heel tevreden over hem. Hij bekijkt mijn trainingen en past die aan als er iets niet goed verloopt. Hij volgt mij goed op.”

Eerder dit jaar liet Loïc al mooie resultaten op de weg optekenen. Zo werd hij onder meer derde in Zwevegem. “Ik rijd ook graag op de weg. Dat is een pluspunt. Zo te zien ligt die discipline mij ook.”

Neef/trainer Sven

Sinds 1 september maakt Loïc deel uit van de juniorenkern van Starbikes-Bert Containers Cycling Team, de opleidingsploeg van Pauwels Sauzen-Bingoal. “Ik heb niet lang moeten twijfelen toen ze mij wilden. Het is een heel mooie ploeg om voor te rijden.

“Veldrijden is bovendien een heel dure sport. Dat ik hij mijn huidige team op vlak van materiaal ondersteund word, is een groot voordeel. Deze winter zie ik als een leerjaar. Ik hoop eens een toptienplaats in een A-cross te kunnen behalen. Dat zou al heel mooi zijn”, vertelt de zoon van ex-renner Kenny.

“Langs de kant roept mijn vader me soms wel eens enkele tips toe. Goeie tips. Zelf croste hij nooit, maar hij reed wel een aantal beachraces. En dat is een discipline die ik zelf in de toekomst nog zal moeten ontdekken”, besluit een gemotiveerde Loïc Vanlaere.

(TVB)