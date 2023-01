Lindsay De Vylder kijkt uit naar het klassieke voorjaar: “Vaker voor eigen kans gaan in sprint”

Voor het geval je Lindsay De Vylder nog niet kende: je hebt hem deze winter ongetwijfeld leren kennen als winnaar van de Zesdaagse van Gent, samen met Robbe Ghys. Ook dit jaar mikt hij op de piste, maar hij wil zich tevens tonen in de klassiekers.

Het voorjaar ziet er voor de pion van Sport Vlaanderen-Baloise deze keer iets anders uit dan in andere jaren. “Meestal is het pisteseizoen mooi gescheiden van het voorjaar op de weg, maar deze keer zal het wat door elkaar lopen. Begin februari ben ik al op de weg aan de slag in de Ronde van Valencia, maar wat verder in februari rijd ik dan weer het Europees kampioenschap op de piste en wat later ook nog een wereldbekerwedstrijd in Indonesië. Ik ben benieuwd wat die combo gaat geven, ik zie het absoluut zitten.

“Mijn voornaamste doel is om op de weg dezelfde stap voorwaarts te zetten als deze die ik al op de piste gemaakt heb. Dat betekent dat ik me echt wel zou moeten kunnen tonen in de iets kleinere klassiekers, zoals Nokere Koerse, de GP Monseré… Waarschijnlijk zal ik in deze koersen ook wat vaker mijn eigen kans mogen grijpen, in het bijzonder in de sprint. De echt grote klassiekers, zoals de Ronde van Vlaanderen en Gent-Wevelgem, zijn sowieso wedstrijden waar het erom draait om zover mogelijk te overleven. Tot diep in de finale meedraaien in zo’n koers is immers ook een manier om je te tonen.”

Deze zomer ligt Lindsay’s focus voor een groot deel op de wereldkampioenschappen op de piste. “Ik hoop weer aan de slag te mogen gaan in de ploegkoers, en we gaan zeker opnieuw voor het podium, maar graag net een trapje hoger dan afgelopen jaar (3de). Toen zat er toch nog een redelijk puntenverschil op, nu zou ik graag wat meer aansluiting vinden met de absolute top.”

Progressie

“Winst in de Zesdaagse van Gent heeft uiteraard een mentale boost gegeven, het was nog maar eens een bevestiging van mijn progressie, al is een WK natuurlijk nog iets anders. In een zesdaagse kan je je eens een minder moment permitteren, op een kampioenschap niet”, aldus De Vylder.

(RRK)