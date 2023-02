Leden Cyclingteam Krampe fietsen in identieke outfit: “Dankzij ludieke naam zijn we goed bekend”

Dankzij een gulle sponsor kan Cyclingteam Krampe uit Kortemark in maart het nieuwe, ondertussen derde, seizoen starten in een identieke outfit. De ploeg telt ondertussen zes leden. Goed getrainde fietsers, die fietsen voor de kick en waarvan hun hoofdactiviteit ligt bij de nevenbond, en de wedstrijden elite zonder contract uit de streek.

Het cyclingteam is ooit begonnen als wielertoeristenclub, maar – zo omschrijft de groep twintigers het zelf– het werd al snel een uit de hand gelopen hobby. “Nu zijn we een koersploeg bij de nevenbond, zeg maar goed getrainde fietsers”, legt Michiel Denys uit. “Dat is onze hoofdactiviteit, maar we rijden ook bij de elite zonder contract in de streek. Dat zijn wedstrijden van een hoger niveau. Daar proberen we ons mannetje te staan, maar we zien het als een goeie, kloeke training”.

“We zijn inderdaad een beetje zot, want je staat immers voor alle materiaal en onkosten zelf in”, geeft Michiel toe. “En voor de prijzen moet je het niet doen”, vindt ook Sander. “De beker en een podiumplaats behalen, daar gaat het om. Ondertussen sturen we de club met z’n drieën aan, maar konden we ook al drie extra leden verwelkomen.”

“De beker en het podium halen, daar draait het bij ons om”

“Dankzij Jelle (Declerck red.) fietsen we nu in een identieke outfit en zijn we zichtbaar als een groep vrienden”, vult Michiel aan. “Jelle is koersminded. Niet alleen koerst zijn zoon Ibe, zelf organiseert hij elk jaar een koers van de nevenbond en voor elite zonder contract ter gelegenheid van Handzame-kermis.”

Strandracen

Momenteel houdt Cyclingteam Krampe een winterstop. Het seizoen start opnieuw in maart en ondertussen houden de leden hun conditie op peil met strandracen. “Die beachraces komen meer en meer op, wij beoefenen het vooral om onze conditie op peil te houden”, aldus Sander. “In maart trekken we nog samen naar Calpé. Voor ons is dat een ideale setting: voldoende zon, wat rijden en dan rusten. Dan wanen we ons prof”, lacht Michiel.

Een krampe kunnen ze tijdens het fietsen missen, maar de ludieke naam blijft alvast hangen. “Dat klopt”, grijnst Michiel, “dankzij onze naam zijn we ondertussen goed bekend.”

(TL/foto GC)

