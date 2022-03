Lars Van Ryckeghem: “Operatie haalde niets uit”

Lars Van Ryckeghem (19) stelde zijn debuut even uit. Op zijn oorspronkelijke kalender stond vorige zondag de kermiskoers in Maldegem-Kleit. Door een veel te hoge hartslag op één van zijn laatste trainingen bleef hij thuis.

“Uit het niets ging mijn hartslag vorige vrijdag op training plots fors de hoogte in”, verduidelijkt de tweedejaarsbelofte. “Om geen risico te nemen laat ik dat deze week onderzoeken. De koers in Maldegem-Kleit liet ik varen. Zaterdag en zondag heb ik goed getraind, zonder problemen.” Voor het raspaardje uit Torhout mag het stoppen. In oktober vorig jaar werd hij geopereerd aan een vernauwde liesslagader. Op de tijdritfiets bij de jeugd werd Van Ryckeghem drie jaar op rij Belgisch kampioen tegen de klok – kon hij niet meer wat hij vroeger kon. “Die operatie heeft jammer genoeg niets uitgehaald”, zucht de pion van het Lotto-Soudal-beloftenteam.

“Het was dus geen vernauwing in de liesslagader. Nu begin ik er ook op mijn gewone koersfiets hinder van te ondervinden. De dokters weten niet wat het is. Ze gaan nu allerlei zenuwen onderzoeken. Ik wacht niet op de resultaten. Als ik na het onderzoek van mijn hart groen licht krijg, ga ik komend weekeinde ergens koersen. Dan rijd ik op 13 maart de Dorpenomloop in het Nederlandse Rucphen, mijn eerste UCI-koers dit seizoen.”

Hoewel hij met achterstand aan de voorbereiding begon, werkte de hogeschoolstudent immobiliën toch een goede ploegstage af. “Ik heb alle uren die voorzien waren kunnen doen”, blikt Van Ryckeghem terug. “Mijn basisconditie is niet slecht, maar ook niet top. Deze winter heb ik veel gelopen. Dat kon ik zonder pijn. Zo heb ik toch een redelijke conditie opgebouwd. Neen, dat probleem in mijn been speelt niet voortdurend door mijn hoofd. Al denk ik er wel eens aan omdat het nu toch al een hele tijd duurt.” (HF)