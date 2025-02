Lars Van Coppenolle mikt op Traka en BK

Tweevoudig West-Vlaams kampioen Lars Van Coppenolle (27) stelt nieuwe doelen. Begin mei wil hij de Traka, een Spaanse gravelrace, rijden. In Rollegem (27 juli) probeert hij bij de elite 2 Belgisch kampioen te worden.

“Geen grote doelen in het voorjaar”, benadrukt Lars Van Coppenolle. “Vorig jaar was ik erop gebrand om goed te presteren in Gent-Staden. Na veertig kilometer sloeg ik tegen de grond. Ik liep veel schaafwonden op en was mijn fiets kapot. Toen besefte ik weer waarom ik vlakke koersen niet graag doe.”

Wat niet betekent dat de regerende provinciale weg- en tijdritkampioen in 2025 geen interclubs om de Beker van België zal rijden. “De Omloop van de Grensstreek in Wervik doe ik graag, Rochefort ook. In dergelijke wedstrijden is positionering belangrijk. Als ik ze doe moet ik supergemotiveerd zijn. Enkel dan kan ik goed presteren. Mindset, dat is bij mij primordiaal.”

200 of 360 kilometer

Vermoedelijk maakt Lars geen doel van de West-Vlaamse kampioenschappen in Heule (wegrit op 13 april) en Ruddervoorde (tijdrit op 16 april). “Die heb ik vorig jaar afgevinkt”, glundert de elite 2-renner. “Vanaf mei wil ik goed zijn. Ik ga ook gravelen: in Spanje doe ik de Traka. Daar ga ik me op focussen.” Over welke afstand ligt nog niet vast. “Ik sta op de wachtlijst voor de 200 kilometer. Lukt dat niet, dan overweeg ik de 360 kilometer te rijden.”

Daarna staat het BK voor elite 2 van zondag 27 juli in Rollegem in het rood in zijn agenda. Ook in die van Luc Courtens, teammanager van Wielerteam Decock-Mannavital-Van Mossel. “Luc heeft me al veel beloofd als ik dat BK zou winnen”, lacht Lars. “In zijn kelder heeft hij een speciale fles liggen die hij dan wil kraken. Het BK winnen is nog iets anders dan het PK. Er zijn veel renners die de driekleur willen.”

Tot 27 juli draagt Elias Van Breussegem die gegeerde trui. Op het parcours in Rollegem is hij kandidaat om zichzelf op te volgen. Om meer tijd in het koersen te kunnen stoppen veranderde Lars Van Coppenolle recent nog van werk. Bij metaalconstructiebedrijf Joris Ide werkt hij aan de automatisatie. “Wat ik nu doe, doe ik heel graag. Thuiskomen en blij zijn met wat je gedaan hebt, scheelt inzake motivatie.” (HF)