Laerke Expeels wil pisteseizoen in schoonheid afsluiten: “Plezier maken staat nog altijd voorop”

Laerke Expeels uit Brugge haalt komend weekend voor de laatste keer dit seizoen haar pistefiets van stal. Ze behaalde deze winter meerdere medailles op de Belgische Kampioenschappen en wil nu in schoonheid haar pisteseizoen neerleggen. “Komend weekend wil ik het seizoen mooi afsluiten.”

De renster van CT Houtland-Westkust presteerde het afgelopen weekend nog uitstekend op de pistemeeting in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in Gent. Ook op Belgische Kampioenschappen was ze niet weg te denken met vier bronzen medailles, waaronder in het omnium. Daarnaast eindigde ze in de andere onderdelen telkens in de top vijf. “In de puntenkoers is het net niet gelukt voor een medaille, ook omdat er wat discussie was met de toekenning van de punten. Dat is jammer genoeg in mijn nadeel uitgedraaid”, legt ze uit. “Maar ik kan wel tevreden terugkijken. Ik ben doorheen de kampioenschappen gegroeid en dat was mooi meegenomen na de knieproblemen waarmee ik sukkelde dit seizoen.”

Plezier maken en mij amuseren blijft nog altijd het belangrijkste

Groeicurve

Door die kniehinder was er zelfs even twijfel of ze de kampioenschappen wel zou halen. “Toen ik groen licht kreeg, was dat een hele opluchting. Ik wist nadien wel niet wat te verwachten, maar het is dus wel goed afgelopen.”

Tussen de kampioenschappen door reed Expeels begin deze maand ook nog met de nationale ploeg de International Junior Track Meeting The Next Generation in Apeldoorn, haar eerste internationale wedstrijd. De groeicurve is er dus , maar daar blijft de Brugse wel kalm onder. “Het belangrijkste blijft voor mij nog altijd om plezier te maken en mij te amuseren. Voor komend weekend hoop ik vooral het seizoen mooi te kunnen afsluiten.” (LR)