Laerke Expeels (17) wint twee medailles op EK piste: “Volgend jaar proberen om goud te veroveren”

Laerke Expeels (17) uit Dudzele is terug van het EK baanwielrennen in het Portugese Anadia, waar ze een zilveren en bronzen medaille behaalde. “Volgend seizoen hoop ik als tweedejaars op een gouden plak.”

Laerke Expeels stond in het Portugese Anadia aan de start van de scratch, de puntenkoers en de ploegkoers. In de scratch veroverde de Dudzeelse brons. In de puntenkoers sprokkelde ze heel wat punten, voerde ze halfweg koers de leiding aan, maar moest ze finaal vrede nemen met plaats vier. In de afsluitende ploegkoers met Hélène Hesters behaalde ze zilver.

“De scratch was een hectische wedstrijd, maar voor mij draaide die gelukkig goed uit met een derde plaats”, vertelt de renster van Cycling Team Houtland-Westkust. “In de puntenkoers vlotte het vervolgens iets minder goed. Ik maakte een foutje met de keuze van mijn verzet, dat iets te groot was.”

“Voor de sprints was dat goed, maar tijdens de race had ik moeite om de hoge snelheden aan te houden. Een medaille was bijgevolg net dat tikkeltje te hoog gegrepen. In de ploegkoers op zondag maakten Hélène en ik enkele foutjes, waardoor we geen goud konden behalen. We nemen dit echter mee naar de toekomst.”

Voor de leerlinge sportwetenschappen aan de Gentse Topsportschool was het de tweede keer dat ze met de nationale pisteploeg in het buitenland actief was onder leiding van bondscoach Nicky Cocquyt. “Uitkomen voor je eigen land is speciaal, dat besef ik maar al te goed. Er wordt constant voor je gezorgd. Dat vind ik straf.”

De Dudzeelse betwist dit weekend een manche van de Nations’ Cup op de weg in Spanje. Daarna zal ze het even rustig aan doen en enkele regionale wedstrijden op de weg in België afwerken. Op 18 augustus reist Expeels met de nationale pisteploeg af richting het Colombiaanse Cali, waar ze zal deelnemen aan de wereldkampioenschappen baanwielrennen voor junioren. Het wordt haar de eerste competitie buiten Europa.

“Ik werk met een trainer van de Topsportschool, Kristof De Baets. Mijn sterkste punt is mijn sprint. Op de piste kom ik telkens vlot naar voren. Ik moet enkel nog leren beter te positioneren om zo tijdens de koers voldoende mee te kunnen. Er zijn enkele basispunten die beter kunnen. Daar gaan we volop aan werken voor het WK.”

Gouden medaille

Twee seizoenen geleden won Expeels als eerstejaarsnieuwelinge WestSprint, het regelmatigheidsklassement van deze krant. “Maar daarna is het met mij wat bergaf gegaan, omdat ik vaak geblesseerd was. Mentaal had ik het daardoor lange tijd moeilijk, zowel op schoolvlak als thuis. Niets lukte nog. Maar stilaan ben ik erdoor gekomen en ik heb nooit opgegeven, mede dankzij een mentale coach.

“Ik ben nu eerstejaars en zal ook in 2024 bij de junioren uitkomen. Dat wil zeggen dat ik ook volgend jaar kansen krijg om internationale kampioenschappen te betwisten. Uiteraard hoop ik om nog beter te kunnen doen en eens op dat hoogste schavotje te geraken.”

“Ik kan maar mijn best doen en er volop voor trainen. Daarna wacht een grote stap naar de elite. Ik ben al bezig met wat zaken op te zoeken, maar niets is al officieel”, besluit Expeels, die indertijd begon te koersen door haar peter die ook koerst, Klaas Vankersschaever.