Kwaremont Classic pakt verplicht uit met nieuw parcours: “Er zijn meer dan genoeg mooie klimmetjes voorzien”

Dit jaar geen beklimming van de Oude Kwaremont in het parcours van de Kuurnse de Kwaremont Classic. Diverse wielerwedstrijden die datzelfde weekend plaatsvinden, dwongen de organisatie er immers toe om het parcours van de Kwaremont Classic grondig te hertekenen.

Na jaren de kasseien van de Oude Kwaremont te hebben aangedaan, dient de organisatie achter de semi-klassieker Kwaremont Classic dit jaar deze kuitenbijter uit hun parcours te schrappen. De parcoursbouwer van de vereniging zorgde voor een waardig vervangparcours dat de deelnemers uit vier afstanden laat kiezen. “Wie deelneemt krijgt de mogelijkheid uit een tocht van 45, 70, 100 of 135 km”, vertelt Kurt Vanclooster, voorzitter van de Fun Bikers.

Topparcours

“Het parcours kronkelt hoofdzakelijk langs rustige wegen waarbij afhankelijk van de gekozen afstand meer hoogtemeters voor de wielen worden geschoven. Dit jaar laten we echter de gekende kasseien van de Oude Kwaremont links liggen doordat verschillende wielerwedstrijden dat weekend daar passeren, waardoor het gebied rondom de Kwaremont niet toegankelijk is. Dit doet echter geen afbreuk aan de kwaliteit van ons parcours dat we lieten uitstippelen door onze parcoursbouwer. Er zijn meer dan genoeg mooie klimmetjes voorzien. Onze start- en aankomstplaats op Hoeve Vandewalle blijft wel behouden, alsook onze Kwaremont van ’t vat. Wie zijn parcours afwerkt, trakteren wij bij aankomst op gratis frietjes en/of een belegde boterham op zaterdagmiddag. Ook voor alle deelnemende dames voorzien we een speciale attentie. We hopen alvast dat alle fietsliefhebbers tijdens de Kwaremont Classic massaal afzakken naar Kuurne!” De Kwaremont Classic vindt plaats op zaterdag 29 en zondag 30 april met start- en aankomst op Hoeve Vandewalle. Naast kleedkamers voorziet de organisatie ook douches voor deelnemers die daar gebruik willen van maken. De deelnameprijs varieert tussen de 4 en 8 euro naargelang de gekozen afstand. Starten kan op alle afstanden op zaterdag tussen 7 en 10 uur. Op zondag wordt het aanbod aan afstanden beperkt tot de 45, 70 en 100 kilometer. Wie op zondag voor de 100 kilometer kiest, dient er rekening mee te houden dat de uiterste starttijd voor die afstand beperkt is tot 9 uur. Wie op voorhand inschrijft geniet van een verminderd tarief. De Kwaremont Classic is opgenomen in de kalender van VWB, VBR, Lady Fun Cycling Tour, Leiedal en Coppa Grinta!. (BRU)

Meer info en inschrijven kan via www.funbikers.be.