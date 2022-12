KVC Noordzeemeeuw rijdt volgend jaar Beker van België voor junioren

Goed nieuws voor KVC Noordzeemeeuw: het rijdt volgend seizoen de Beker van België voor junioren. Het team wil hogerop en dat is er duidelijk aan te merken. Penningmeester en trainer Filip Deschuytter is in de wolken met het heugelijke nieuws.

“We willen groeien als club en meer Interclubwedstrijden rijden”, aldus Filip Deschuytter, trainer bij KVC Noordzeemeeuw. “Nu we geselecteerd zijn om deel te nemen aan de Beker van België voor junioren, zetten we een eerste stap in de goede richting. Op 7 mei vindt met de Vlaams Brabantse Pijl de eerste wedstrijd plaats. We zijn bijzonder trots om aan de start te verschijnen van verschillende prestigieuze wedstrijden. Ik hoop dat onze club op dit elan kan verdergaan.”

Moeilijke transferperiodes

Filip ademt koers en richtte in het verleden ook zijn eigen ploeg op. “Ik heb 28 jaar gekoerst en wilde in het wereldje blijven. Op mijn 29ste stampte ik KVC Westkerke uit de grond. Dat team smolt samen met andere ploegen en nu heet nu dus KVC Noordzeemeeuw. Bij de ploeg ben ik verantwoordelijk voor de trainingen, die plaatsvinden bij ons op de club. Ik haal er voldoening uit, maar tijdens de transferperiode was het de voorbije jaren soms lastig om de moed erin te blijven houden.”

“Ze willen als junior interclubs rijden en vertrokken bij onze club. Daarom ben ik in de wolken met het nieuws dat we volgend seizoen de Beker van België voor junioren betwisten. We kunnen talentvolle jongeren langer aan ons binden, omdat we hen een aantrekkelijk programma kunnen aanbieden. De toekomst oogt rooskleurig en daar ben ik enorm blij om.” (IVDA)