KVC Ichtegem sportief gooit handdoek voor internationale Wielerwedstrijd ‘Omloop van de Westhoek – Memorial Stive Vermaut’

Of de Koninklijke Veloclub Ichtegem in de toekomst nog wielerwedstrijden in en om Ichtegem organiseert is, na het aangekondigde ontslag van boegbeelden Rik Goethals en Peter Brackez, hoogst onzeker. Meer zelfs, ook over het voortbestaan van de vereniging bestaat onzekerheid. Het blijkt nu dat het doek alvast valt over de gekende en internationale Wielerwedstrijd Memorial Stive Vermaut.

Die wedstrijd voor elite vrouwen kende jarenlang een grote weerklank in binnen- en buitenland. De laatste en 57ste editie werd nog gewonnen door de Luxemburgse Christine Majerus, voor de Nederlandse Amy Pieters. De laatste jaren kende de organisatie trouwens ook heel wat tegenslag te verwerken. Zo werden de edities van de Memorial in 2019 en 2020 tweemaal op rij afgelast. In 2019 door het stormweer en in 2020 door de coronacrisis.

In 2021 stond het dan, door corona, voor onverwachte kosten. Het hele deelnemersveld, begeleiders inbegrepen moesten een coronatest ondergaan. In een korte aankondiging aan dit weekblad laat ontslagnemend koersdirecteur Peter Brackez nu weten dat de reden van het niet langer organiseren vooral te zoeken is in het gewijzigd beleid van het gemeentebestuur ten aanzien van het verenigingsleven. Hij doelt hiermee expliciet op de beslissing van het bestuur om de subsidie van KVC Ichtegem Sportief met 40% of 10.000 euro te verminderen.

Startplaats in Torhout

“De reden van de vermindering van het bestuur is de beslissing van de organisatoren om uit te wijken naar Torhout voor de start van de Memorial”, zegt burgemeester Jan Bekaert. “Voor alle duidelijkheid, voor die beslissing hadden en hebben wij alle begrip. Ik herinner me nog dat mijn collega van Torhout Kristof Audenaert mij destijds hiervoor nog opbelde. Ik heb hem toen verteld dat wij als bestuur ons niet willen bemoeien met het bestuur van verenigingen en dat we daar dan ook geen enkel bezwaar tegen hadden. Ik ga ervan uit dat Ichtegem Sportief een goede reden had om uit te wijken. We kunnen alleen maar met grote spijt vaststellen dat na het ontslag van Rik Goethals en Peter Brackez er binnen Ichtegem Sportief niemand opgestaan is om hun taak over te nemen.”

Toekomst

Of KVC Ichtegem Sportief de Grote Prijs Jules Vanhevel nog zal organiseren, of er volledig de brui aan geeft, blijft voorlopig nog een open vraag. (RI)