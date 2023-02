Kuurne-Brussel-Kuurne voor junioren bestaat sinds 2000: Van onbekende Geraint tot stunt van Evenepoel

Zondag vindt de 75ste Kuurne-Brussel-Kuurne plaats, een feestelijke uitgave waar we op gepaste wijze op willen vooruitblikken. In drie reeksen kijken we terug. Vandaag: deel 3, de juniorenkoers in cijfers.

1

Kevin De Weert was in 2000 de eerste winnaar van KBK voor junioren. Elf jaar later werd De Weert twaalfde en beste Belg in de Tour. Na zijn carrière was hij drie jaar bondscoach en leidde hij Greg Van Avermaet naar olympisch goud. “Normaal is voetbal de belangrijkste sport in België, maar het eerste koersweekend van het seizoen is dat in Vlaanderen niet het geval. KBK valt in dat weekend en ook al ligt de focus van de media vooral op de profwedstrijd, ik herinner me dat je als winnaar van de juniorenkoers altijd even vermeld wordt. Voor mij blijft het een mooie herinnering. Het doet me wel iets om als eerste naam op de erelijst te staan van een wedstrijd die intussen uitgegroeid is tot een gerenommeerde koers met veel aanzien bij de junioren. Een klassieker.”

2

In 2018 won Dylan Groenewegen in een massasprint KBK bij de profs. Zeven jaar eerder strandde de Nederlander, die als jeugdrenner deel uitmaakte van het Avia Team van Rik Devoogdt, in de Brugsesteenweg op een zucht van winst bij de junioren. Joachim Vanreyten, intussen sportkinesist in Hasselt, versloeg hem in een sprint met dertien.

3

Moreno Hofland mag zich gerust Mister Kuurne-Brussel-Kuurne noemen. De Nederlander eindigde bij drie opeenvolgende deelnames op het podium: in 2008 derde bij de junioren, in 2009 winnaar bij de junioren en in 2014 tweede bij de profs na Tom Boonen. “Voor mij haalt deze koers veel mooie herinneringen naar boven. Na mijn veelbelovend profdebuut heb ik door medische redenen jammer genoeg niet kunnen bereiken wat ik wilde, maar ondanks alles kijk ik met heel mooie herinneringen terug naar KBK.”

4

Het aantal Britse zeges in KBK voor junioren: Geraint Thomas (2003), Adam Blythe (2007), James Shaw (2014) en Ethan Hayter (2016). Ook Ian Stannard (derde in 2004, winnaar Omloop 2014 en 2015), Tao Geoghehan Hart (33ste in 2012, eindwinnaar Giro 2020), Fred Wright, Jake Stewart, Ben Turner, Ethan Vernon, Leo Hayter (4de in 2019), Thomas Gloag (8ste in 2019) en Joshua Tarling (41ste in 2022) namen ooit deel. De reden? John Barclay, de godfather van het Britse wielrennen. Decennialang maakte Barclay in het voorjaar, vaak met heel beperkte middelen, trips naar België met één doel: zijn junioren laten proeven van het Vlaamse werk.

Geraint Thomas. © VDB

19

Op 2 maart 2003 won de 22-jarige Nederlander Roy Sentjens in erbarmelijk weer KBK bij de profs. Bijna dag op dag 19 jaar later, op 27 februari 2022, trad de 16-jarige Sente Sentjens in de voetsporen van zijn vader in de juniorenkoers. Zijn reactie na afloop? “Dit is toch wel bijzonder, hoor!”

57,1

Van de 21 laureaten van KBK voor junioren maakten er twaalf hun profdroom waar, goed voor een ‘slaagpercentage’ van 57,1 procent: De Weert (2000), Thomas (2003), Stijn Joseph (2004), Frederiek Nolf (2005), Blythe (2007), Barry Markus (2008), Moreno Hofland (2009), Shaw (2014), Hayter (2016), Remco Evenepoel (2018), Casper van Uden (2019) en Cian Uijtdebroeks (2020). Ook Niki Terpstra (5de in 2002), Wilco Kelderman (4de in 2008), Yves Lampaert (19de in 2009), Florian Sénéchal (13de in 2010, 9de in 2011), Tiesj Benoot (12de in 2012), wijlen Bjorg Lambrecht (7de in 2015), Pavel Sivakov (14de in 2015), Jasper Philipsen (3de in 2016) en Arnaud De Lie (7de in 2020) namen ooit deel.

Cian Uijtdebroeks. © VDB

60

Het aantal kilometer dat Remco Evenepoel in 2018 op zijn eentje, in de vrieskou, aan de leiding reed en KBK voor junioren won. Aan de aankomst sprong Evenepoel van zijn fiets en stak hij zijn vehikel in de lucht. “Ik ben fier op deze knalprestatie die de wereld wel zal rondgaan. Solo aankomen blijft toch het mooiste wat er is. De emoties laaiden hoog op. KBK is toch een aansprekende naam.” Twee jaar na Remco Evenepoel deed Cian Uijtdebroeks, een eerstejaarsjunior uit Hannuit, in KBK wat zijn collega-talent op West-Vlaamse wegen had gepresteerd. Na een solo van 50 km won hij voor Pepijn Reinderink en Jack Rootkin-Gray en stak hij, net als Evenepoel, zijn fiets in de lucht, het gevolg van een weddenschap met de ploegleiding van Acrog-Tormans-Balen BC.

2005

Op 27 februari 2005 won Frederiek Nolf voor eigen volk KBKvoor junioren. “Ik voelde me veruit de sterkste en had geen schrik van een solo”, reageerde Nolf. “Het was enig mooi om deze prachtige koers voor eigen publiek op mijn naam te schrijven.” Vier jaar later, op 5 februari 2009, overleed Nolf, intussen prof, tijdens zijn slaap in de Ronde van Qatar.

Frederick Nolf. © VDB

2010

Ook ‘halve Kuurnenaar’ Jasper Stuyven won bijna KBK voor junioren. De Leuvenaar wilde in 2010 als regerend juniorenwereldkampioen zijn net overleden opa en peter Emmanuel eren met een zege in het dorp waar mama Kathleen Catteeuw opgroeide en oma Rosette Duvillier, 73 jaar, woonde. Tevergeefs. Stuyven, die in de finale een Nederlander in zijn achterwiel zag rijden, werd zevende. Zes jaar later kreeg hij dan toch nog waar hij al zolang naar snakte: een triomf in zijn Kuurne, na een solo van 17 km. Toen hij de finish overschreed, wees hij met zijn ene wijsvinger naar de hemel. “Het gevoel was onbeschrijflijk. Jasper zwoer in 2010 al dat hij ooit in Kuurne zou winnen voor ‘vake’. Ik heb traantjes gelaten”, reageerde oma Rosette na afloop.

5.628

Thamas Garaint, een onbekende 16-jarige Britse van South East Cycling Team, won op een uitgeregende zondag in maart 2003 KBK voor junioren. Thamas was de voornaam, Garaint de achternaam. Althans, zo vermeldden alle Belgische media het daags nadien. Thamas wie? 5.628 dagen later won Geraint Thomas op zijn 32ste de Ronde van Frankrijk. In de Ezelsgemeente brak spontaan een feestje uit, want het credo van de organisatoren van Kuurne-Brussel-Kuurne luidt niet voor niets als volgt: ‘Kuurne, Where Legends Are Born’. Thomas is tot op vandaag de enige Tourwinnaar die in Kuurne won.