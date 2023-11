Kuurne-Brussel-Kuurne start op Grote Markt van Kortrijk

De wielerklassieker Kuurne-Brussel-Kuurne met finale door het centrum van Kortrijk brengt elk jaar een massa volk op de been. Vanaf 2024 komt daar ook de start bij. De verhuis is voor de koersorganisatie een grote meerwaarde op verschillende vlakken. “Het nieuws zal in onze gemeente inslaan als een bom”, aldus Francis Benoit, burgemeester van Kuurne.

In functie van de verdere uitbouw en professionalisering van de koers organiseren het comité en het stadsbestuur van Kortrijk vanaf 2024 de start van Kuurne-Brussel-Kuurne in Kortrijk op de Grote Markt. De wedstrijd wordt altijd gereden op de negende zondag in het jaar en luidt de start in van het wielerseizoen.

“Net als vele andere koersen is het onhoudbaar om zowel start als aankomst in eenzelfde gemeente te houden. Lokale overheden bieden tegen elkaar op om de trekpleister te zijn” – Francis Benoit

“De koers organiseren kost geld en als je blijvend op de wereldkaart wil, moet je jouw partnerschappen uitbreiden. Vroeg of laat zou Kuurne-Brussel-Kuurne ook meemaken wat veel wedstrijden mee maken. Ergens wisten we dit als gemeentebestuur. Net als vele andere koersen is het onhoudbaar om zowel start als aankomst in eenzelfde gemeente te houden. Lokale overheden bieden tegen elkaar op om de trekpleister te zijn. Heel wat belastinggeld gaat dan ook naar de organisatie van deze evenementen”, vertelt Francis Benoit. Voor het contract van drie jaar betaalt de stad Kortrijk 75.000 euro in 2024, 85.000 euro in 2025 en 90.000 euro in 2026.

“Uiteindelijk gaat het om een wielerwedstrijd en geen ‘battle’ tussen steden en gemeenten. Het gaat over koers” – Francis Benoit

“Vandaag start een nieuw hoofdstuk voor Kuurne-Brussel-Kuurne. We wensen de organisatoren succes en we zullen de koers blijven steunen. Uiteindelijk gaat het om een wielerwedstrijd en geen ‘battle’ tussen steden en gemeenten. Het gaat over koers.” De naam blijft ongewijzigd en de winnaar zal nog steeds de ezel krijgen als trofee, het symbool om koppig te blijven strijden. Kuurne zal met ‘Santo Asino’ wel een nieuwe familiedag organiseren aan de Sint-Pieterskerk. “We gaan van start tot aankomst een heus programma aan de mensen aanbieden. De traditionele aperitief kan dus verder plaatsvinden, want de renners passeren eerst en aansluitend de juniores. Voor we het beseffen zijn de renners er al voor de aankomst”, besluit burgemeester Benoit.

Starten op de Grote Markt

Een eerste toenadering tussen Kuurne-Brussel-Kuurne en de stad Kortrijk was er al in 2010 toen er twee korte passages door Kortrijk in het parcours werden opgenomen. In 2012 werd die passage verder uitgebreid met onder andere een doortocht aan de Grote Markt. In 2022 werd het parcours in Kortrijk grondig hertekend met een binnenkomst van de lokale ronde via Bellegem en de Beerbosstraat, de laatste kasseistrook van de koers.

“De start op de Grote Markt is ook iets waar de Kortrijkse horeca mee van zal kunnen profiteren” – Wouter Allijns

Volgend jaar in 2024 is er dus opnieuw een aanpassing aan de koers die steviger verankerd wordt in Kortrijk, echter niet in de lokale passages, die blijven onveranderd. Met de voorstelling van de ploegen en de startplaats van de klassieker Kuurne-Brussel-Kuurne voor eliterenners op de Grote Markt wil de stad Kortrijk zich nadrukkelijk als koersstad profileren.

“De start op de Grote Markt is ook iets waar de Kortrijkse horeca mee van zal kunnen profiteren”, vertelt Wouter Allijns, schepen van Sport. “Kuurne-Brussel-Kuurne is traditiegetrouw de vijfde best bekeken voorjaarswedstrijd op de VRT, dat zegt genoeg over de populariteit van de koers.”

Het nieuws werd bekendgemaakt in de Gotische Zaal van het historisch stadhuis © MD

Oog op de toekomst

De organisatie van Kuurne-Brussel-Kuurne ziet graag de start van de koers in Kortrijk met het oog op de toekomst. “Om te kunnen blijven concurreren met de andere voorjaarskoersen moest er iets veranderen aan het startgebeuren van de koers. De nieuwe startplaats moet het mogelijk maken om een sterkere vipwerking te organiseren, op termijn een internationale dameskoers toe te voegen aan het programma en meer beleving te creëren rond het startgebeuren voor wielerliefhebbers. Het zal bovendien de uitstraling van de koers alleen maar goed doen en ook de financiële slagkracht van de koers verhogen”, vertelt Geert Penez, voorzitter van Kuurne-Brussel-Kuurne.

“De nieuwe startplaats moet het mogelijk maken om op termijn een internationale dameskoers toe te voegen aan het programma” – voorzitter Geert Penez

“De start van Kuurne-Brussel-Kuurne in Kortrijk is een win-win-winoperatie. Voor ons is de winst driedelig: we worden nog meer een topsportstad. We hebben al een voetbal- en basketbalploeg op het hoogste niveau. Nu krijgen we ook een wielerklassieker die ons nationale – zelfs internationale – uitstraling geeft. We worden nog meer de fietsstad bij uitstek. In 2020 waren we de beste fietsstad van Vlaanderen. We zijn in 2024 nog eens genomineerd. Deze wielerklassieker past daar uitstekend in. Het zal Kortrijkse jongeren inspireren om zelf op de koersfiets te springen. Ten slotte zijn we ook een evenementenstad met een klepper als Velofollies. Met de start van Kuurne-Brussel-Kuurne krijgen we een nieuw topevenement dat heel veel wielerliefhebbers op de been zal brengen. Zo worden ook de maanden februari en maart – tot nog toe kalme maanden voor onze stad – een event rijker”, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne.