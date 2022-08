Kunstwerk ‘Het hoofd’ aan de start van Belcanto Classic

In Westouter wordt maandag de Belcanto Classic gereden. De start van de wielerwedstrijd wordt bijzonder. De organisatie plaatst in samenwerking met Te Gek!? en gemeente Heuvelland kunstwerk ‘Het Hoofd’ aan de startlijn. Het stond eerder op festival Dranouter.

Onderzoek leert dat één persoon op vier te maken krijgt met psychische problemen. “We zijn allemaal kwetsbaar. Vandaar dat we ook op de Belcanto aandacht geven aan het hoofd”, zegt Bert Doise als voorzitter van de Belcantovrienden. “Festivalgangers en artiesten schreven eerder een positieve boodschap tot nadenken en bezorgden het aan het hoofd. Een boodschap over geestelijke gezondheid voor jezelf of voor iemand waar het momenteel wat minder goed mee gaat.”

Met ‘Het Hoofd’ wordt de campagne van Te Gek!? afgerond en wordt Heuvelland officieel een Te Gekke gemeente. De Belcanto Classic wordt verder andermaal een koers om te beminnen, niet om te winnen. “Wie als eerste over de streep komt, maakt voor ons niet uit! De échte winnaars zijn die van de ludieke categorieën. Onze jury-pitspoezen zijn al volop aan het voorbereiden en staan te popelen om terug op pad te gaan tijdens de koers. Enkel de winnaars van de ludieke categorieën zoals de grootse zweter, de meest sexy renner, de meest strijdbare vrouw, de dikste bierbuik, … worden na de koers op het hoogste schavotje geroepen.” Naast Guido Belcanto zelf, ook nu weer vergezeld van zijn twee zonen, staan tal van andere bekende koppen aan de start waaronder Jens Keukeleire, Nico Eeckhout, Stijn Steels en Thomas Van Den Spiegel. Voor de randanimatie zorgen onder meer Kartje Kilo, Orkest Bazar en Zo Maar. Na de prijsuitreiking staan de Green Onions op het podium en sluit dj Bobalicious deze editie van de Belcanto af.

Wie als eerste over de streep komt, maakt echt niet uit

In de aanloop naar de Belcanto Classic is er op zondag een gratis optreden van Guy Swinnen, een Belpop-icoon. “Deze immer sympathieke muzikale duizendpoot is zoveel meer dan de ceremonieleider bij zijn band The Scabs, waarmee hij al veertig jaar op de teller heeft staan”, vertelt Bert Doise die er zijn neef Jonas Van Langendonck bijhaalt als support act.

Roots in de regio

Onder zijn artiestennaam Jokke nam Jonas deel aan de Nieuwe Lichting van Stubru. Met de single Tegen Beter Weten In werd hij finalist van de liedjeswedstrijd. Jonas is de kleinzoon van Roger en Nelly Haerdeman uit Dranouter. Het echtpaar heeft vier kinderen: Johanna, Bart, Annelies en Sofie. De oudste dochter en moeder van Jokke, Johanna, trok naar Leuven om te studeren en om er te blijven. Ze verblijven vaak wel nog op de Rodeberg. In een eerder interview met deze krant had Jonas laten vallen dat zijn nonkel Bert hem steeds kon vragen voor een optreden, wat dus gebeurde”, vertelt Bert.

“Niet de Rodeberg maar zoals vanouds de Sulferberg wordt de scherprechter in de koers. De Westouterse bult moet liefst zeven keer beklommen worden met telkens boven de VDB-bocht, waar de Lokerse Bierproevers een eerbetoon brengen aan Frank Vandenbroucke. Ook de bocht aan café Sint-Joris in Reningelst komt terug. Nieuw dit jaar is de Kwaremont-bocht in het dorp zelf. “Op die manier willen we de definitieve sluiting van de Sint-Hubert alsook de Zwaan waar de uitbaters met vakantie zijn compenseren.”

Info: www.belcantoclassic.be