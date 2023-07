Kermiscriterium Poperinge viert zilveren jubileum

Naar goede gewoonte is het opnieuw tijd voor het kermiscriterium in Poperinge. De wedstrijd voor elite zonder contract en beloften mag dit jaar 25 kaarsjes uitblazen en hoopt dat met een spetterende editie te mogen vieren.

Op vrijdagavond 7 juli komen in Poperinge een vijftigtal renners aan de start van de jubileumeditie. Het gekende parcours blijft ongewijzigd, met passages langs de Doornstraat, de Pezelstraat, de St.-Bertinusstraat en de Veurnestraat.

Gilbert Vandromme staat sinds jaar en dag in voor de goede organisatie. “Bij de start in 1997 waren we nog met tien leden, nu zijn dat er nog slechts twee, aangevuld met twee medewerkers, maar we doen ons uiterste best om deze wedstrijd in ere te houden”, klinkt het bij Vandromme. “We mochten hier al heel wat mooie renners en winnaars ontvangen. We hopen voor deze 25ste editie zeker niet onder te doen. Er staan zeker al wat favorieten aan de start, met onder andere Rutger Wouters – de zegekoning van de laatste jaren – en Mathias Vanoverberghe en ex-winnaar Thomas Joseph. Ook enkele sterke beloften komen aan de start, al is het moeilijker om hen de strikken doordat er volgend weekend enkele belangrijke interclubs zijn.”

Kopecky

Tien jaar geleden werd ex-Belgisch kampioen Tim Merlier de laureaat in Poperinge. En in 2009 bracht de aanwezigheid van Frank Vandenbroucke heel wat volk op de been. Ook nu hoopt de organisatie nog een blikvanger te strikken.

“We dachten al aan Lotte Kopecky, doordat zij onlangs enkele juniorenkoersen afwerkte om haar vorm op peil te houden. Qua reglement hebben we wel geen zekerheid of zij ook mag starten in wedstrijden voor beloften of elite zonder contract. Maar een topper van dat niveau zou een echte kers op de taart zijn voor deze jubileumeditie.” (LR)