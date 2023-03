KBK Cyclo blikt terug op zeer geslaagde editie

Daags voor de elite kregen de wielertoeristen de kans om een deel van het parcours van Kuurne-Brussel-Kuurne af te fietsen. In totaal 4.400 wielertoeristen waagden daarbij hun kans en kregen op het eerste cyclo-evenement van het jaar de keuze uit een parcours van 65, 85, 105 of 130 kilometer. “We blikken terug op een zeer geslaagde editie”, vertelt Bram Deloof van KBK Cyclo.

“Alles verliep zonder noemenswaardige problemen, zware ongevallen bleven uit en ook het zonnetje kwam geregeld eens piepen door de bewolking. Ook wie in voorverkoop had ingeschreven, kon net als voorgaande edities opnieuw op een vlotte manier van start gaan. Ook onze oproep die we lanceerden naar de dames toe om deel te nemen aan KBK Cyclo werd goed opgevolgd en in totaal werden tijdens KBK Cyclo niet minder dan 5.000 bitterballen verorberd.”

Project ‘Kopvrouwen’

Twee dames die afgelopen zaterdag van de partij waren op KBK Cyclo waren Kimberly Delbecke en Jana Hanne. “Het was mijn tweede deelname aan KBK Cyclo”, vertelt Kimberly Delbecke. “Het parcours was prima uitgestippeld en alles was goed georganiseerd. We hebben onderweg zon, wind en op het einde wat regen gehad, maar we hebben opnieuw optimaal genoten, gezien het parcours een kleine wijziging had ondergaan. Het smaakt alvast naar meer!” Wie ingeschreven had via het project Kopvrouwen, kreeg afgelopen zaterdag de kans om rond 9 uur in groep van start te gaan. Een dertigtal dames maakten van deze mogelijkheid gebruik. Voor de sfeer aan het vertrek- en finishpunt stond ook voor deze editie opnieuw dj en presentator Jeroen Dujardin in, die voor de gelegenheid in koerstenue was uitgedost. (BRU)