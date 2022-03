Karl Vannieuwkerke onder indruk van Brugge-De Panne: “De koers leent zich prima om je als merk te profileren”

Karl Vannieuwkerke modereerde de persvoorstelling van de Minerva Classic Brugge-De Panne en de Exterioo Women’s Classic Brugge-De Panne. Op de persvoorstelling maakte de wedstrijdorganisatie bekend dat de vrouwen evenveel prijzengeld krijgen als de mannen.

Vanaf dit seizoen krijgen de vrouwen evenveel prijzengeld als de mannen in de Exterioo Women’s Classic Brugge-De Panne (bij de mannen Minerva Classic Brugge-De Panne, red.). Ze volgen hiermee het voorbeeld van de Ronde van Vlaanderen, die eerder al bekendmaakte het prijzengeld gelijk te schakelen.

“Ik vind dat fantastisch”, opent Karl Vannieuwkerke het gesprek. “We zijn al jaren aan het proberen om zo veel mogelijk vrouwenkoersen op tv te brengen, maar de kranten bleven wat achter. Door Lotte Kopecky – die de Strade Bianche won – is dat gelukkig al wat veranderd. Er worden belangrijke stappen gezet voor het vrouwenwielrennen, maar er moet natuurlijk nog wat bij. Ze moeten dat zelf ook doen, door de top nog wat breder te maken. In België hebben we voorlopig alleen maar Lotte Kopecky. We moeten werken aan die basis en dat zal nog enkele jaren duren. Dan hebben we hopelijk binnen enkele jaren vijf Lotte Kopecky’s.”

Mooi project

Het Minerva Cycling Team is nieuw in het peloton en sponsoren nu ook de Minerva Classic Brugge-De Panne. “Het is een mooi project”, gaat Karl Vannieuwkerke verder. “Een West-Vlaamse ploeg, dat is leuk om te zien. Filip Carpentier (de ceo, red.) doet heel veel voor het wielrennen tegenwoordig: door zijn eigen ploeg op te richten en deze wedstrijd te sponsoren. Ze mogen hier niet starten omdat het een WorldTour-wedstrijd is, maar ze zitten in een doorgroeifase. Ik denk dat het ook een slimme marketingzet is, want overal kom je Minerva tegen en vorig jaar hoorde je amper tot niets over Minerva. De koers leent zich uitstekend om je als merk te profileren. In andere sporten heb je dat niet. ‘Hoeveel mensen weten wie de hoofdsponsor is van Club Brugge?’ Enkel de supporters zijn daar mee bezig. Vroeger was het een tendens om de E3 te zeggen of Brugge-De Panne te vermelden, maar nu spreken wij commentatoren over de E3 Saxo Bank Classic en de Minerva Classic Brugge-De Panne. Zo krijg je opnieuw wat extra publiciteit.”