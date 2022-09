Justine Ghekiere uit Izegem verslikt zich in laatste bocht van GP van Wallonië en laat zo zege liggen

Een verkeerde inschatting van de laatste bocht deed de Izegemse de das om. Julie De Wilde, teamgenoot van Justine Ghekiere, maakte daar handig gebruik van om zo de eerste editie van de GP van Wallonië voor vrouwen op haar naam te schrijven.

Justine Ghekiere koos op de slotklim voor de aanval en leek op weg naar de zege, tot ze in de laatste bocht in de fout ging. Na een verkeerde inschatting ging ze in de regen bijna tegen de grond en had ze moeite om weer in de klikpedalen te geraken. Daarvan profiteerde Julie De Wilde om haar in de laatste rechte lijn nog voorbij te snellen.

Voor de 19-jarige De Wilde is het de tweede zege van het seizoen. Op 19 augustus won ze Kortrijk Koerse. Dit voorjaar werd ze tweede in Dwars door Vlaanderen.