Jurgen Wielfaert is nieuw gezicht bij wielerbond: “Ik wil uitgroeien tot volwaardig official”

Jurgen Wielfaert (42) is sinds dit jaar lid van de wielerbond. De Aarselenaar krijgt met deze uitdaging een kans om zijn passie voor wielrennen op een andere manier te beleven.

Wielfaert heeft een verleden in het voetbal, maar koers is altijd een passie geweest voor hem. “Van jongs af aan volg ik al het wielrennen. Ik ging vaak met mijn vader naar wedstrijden kijken. In juli sta ik ook graag naast de wegen van de Tour de France, pure ontspanning is dat.”

Een jaar of drie geleden heeft Wielfaert het voetbal achter zich gelaten. “Sinds corona kwam wel opnieuw het verlangen naar sociaal contact en een nieuwe uitdaging. Via lokale seingevers uit Aarsele raakte ik dichter betrokken bij de bond. Op een dag zag ik op hun site passeren dat ze op zoek waren naar versterking en die kans heb ik gegrepen.”

Ruim takenpakket

Zijn taak bij de wielerbond combineert Wielfaert met jobs als onderwijzer en zelfstandig elektricien. “Ik kan mijn agenda voor een groot deel zelf inplannen, dus dat vormt geen probleem. Momenteel ben ik nog stagiair, maar het is de bedoeling dat ik uitgroei tot volwaardig official. Het is vooral belangrijk dat ik insta voor een juist koersverloop. Geloste renners melden, renners uit koers schrappen, een uitslag opmaken… Het takenpakket is ruim en dat is goed. Het is een uitdaging die ik met volle goesting aanga en waar ik ongetwijfeld nog veel plezier aan ga beleven.” (LR)