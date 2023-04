Jürgen Eeckeloo rijdt Vlaamse G-wielerklassieker : “Dit wordt mijn eerste deelname aan de Ronde in Vlaanderen”

Op zondag 30 april vindt de Vlaamse G-wielerklassieker De Ronde in Vlaanderen plaats. De officiële start wordt gegeven op de Markt in Brugge en de renners komen aan op de Grote Markt in Ronse. Voor Jürgen Eeckeloo uit Eernegem wordt het zijn eerste internationale wedstrijd.

Het is de tweede editie van deze door de UCI erkende G-wielerklassieker. In 2021 viel de eerste editie sterk in de smaak bij de deelnemers, internationale topwielrenners. Onderweg trotseert iedereen enkele bekende hellingen in de Vlaamse Ardennen. Jürgen Eeckeloo (46) start in Brugge om 12.15 uur in de categorie MC5.

“Die klasse wordt toegewezen door een dokter of in welke mate je beperkt bent om te fietsen. Ik heb een verlamming aan mijn linkerarm en -hand. Zo een deelname is overigens nieuw voor mij. Vorig jaar deed ik een kleinere wedstrijd waar iedereen mocht aan meedoen, zonder zelfs een dokter te zien. Ik won en dat wekte mijn interesse om het eens op een hoger niveau te proberen, om te zien wat haalbaar is. Met in het achterhoofd misschien geselecteerd te worden voor een WK of de Spelen van 2024”, klinkt het bij de para-cyclist.

Tijdrit in Zolder

Om op wereldbekerniveau te mogen fietsen moest Jürgen zich kwalificeren. Na een bezoek bij een dokter van G-sport Vlaanderen moest hij op het circuit van Zolder een tijdrit rijden, waar hij minimum 41,7 km per uur moest halen om in Brugge-Ronse te kunnen starten.

Beste rijders

“Ik reed aan 42,7 en had hiermee de tweede tijd van de drie Belgen die wilden meedoen.” De wedstrijd zelf is na de officiële start in Waardamme een afstand van 80 km. “Het is moeilijk in te schatten hoe ik zal doen. De beste rijders ter wereld in para cycling komen daar bijeen. Als eerste Belg finishen zou al mooi zijn”, vindt Jürgen die ondertussen reeds enkele stukken van het parcours heeft verkend. “Vorige week heb ik de laatste 40 km gereden. Er zijn daar drie hellingen, met de laatste ongeveer acht kilometer voor de streep. Ik wilde weten tot waar ik nog een beetje reserve moest hebben. Om dan hopelijk nog bij de laatste tien te zitten.” (Alain Creytens)