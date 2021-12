Junior Jens Dalle uit Kaaskerke behaalt Belgische titel strandrace

Jens Dalle (18) sluit zijn juniorenperiode af met een Belgische titel. Zondag was hij aan het einde van de strandrace in Bredene de beste bij de U19. De kerel uit Kaaskerke is verliefd op winterse wedstrijden op het strand.

“Ik doe dat heel graag”, benadrukt Jens Dalle. “Toen ik bij de aspiranten stopte met crossen, begon ik meteen met strandracen. Dat doe ik het liefst van allemaal. Ik ben er ook vrij goed in. Als eerstejaarsnieuweling werd ik in Middelkerke, na een valpartij, tweede op het BK. Dat was een grote ontgoocheling.”

Nadien was er geen BK meer in deze discipline. In 2019 werd geen organisator gevonden, in 2020 werden door de pandemie alle beachraces geschrapt. “Ik bleef het elke winter doen”, gaat Jens verder. “Ook nu.”

“Dit wegseizoen kende ik heel veel tegenslagen. Onder meer twee zware valpartijen. Met niet alleen lichamelijke averij, maar ook twee gebroken kaders. Omdat het wegseizoen niet liep zoals ik wou, ben ik onmiddellijk op mijn mountainbike gesprongen. In Wissant zou ik mijn eerste strandrace rijden, maar opnieuw pech. Bleek dat ik besmet was met covid-19. Dus mocht ik niet starten. Symptomen had ik niet, maar ook de twee volgende races kon ik door die besmetting niet meedoen.”

Dus trok Jens met een klein hartje naar het BK in Bredene. Niet nodig want de pion van het Laeremans Cyclingteam was veruit de sterkste junior. Hij ging lang mee met de elites.

“De eerste twee ronden zat ik in de eerste groep van 25 man”, vertelt Jens Dalle.

“Bij de tweede doortocht aan de streep was er een oponthoud. Door een val of door iemand die van de fiets moest. Daar scheurde het eerste peloton. Ik zat in het tweede deel. Een foutje. Bij die doortocht aan de streep had ik in de eerste tien moeten zitten. Even dacht ik twee, drie minuten vol gas te gaan om naar de kopgroep te rijden. Omdat ik twijfelde aan mijn conditie deed ik dat niet. Het niveau van de wedstrijd was heel hoog, het was de zwaarste die ik ooit reed.”

Jens bolde als 18de over de streep en mocht als beste junior de driekleur aantrekken. Zondag start hij in Koksijde in de tricolore. “Daar ben ik trots op”, glundert de kerel die in Oudenaarde de wielerschool volgt. “Nooit gedacht dat ik een Belgische titel zou veroveren.”

“Inderdaad, bij de overstap naar de beloften ga ik de kleuren van Dovy Keukens-FCC verdedigen. Ik kwam in contact met Jochen Deweer. Dovy Keukens-FCC is een familiale ploeg, voor mij een goeie keuze.” (HF)