Julie Van de Velde vervangt geblesseerde Lone Meertens op WK wielrennen in Glasgow

Julie Van de Velde (Fenix-Elegant) vervangt de geblesseerde Lone Meertens in de Belgische vrouwenselectie voor het WK wielrennen van volgende maand in het Schotse Glasgow.

Meertens was door bondscoach Ludwig Willems geselecteerd voor de wegrit bij de vrouwen. Van de Velde stond op de reservelijst. Op dat WK op de weg wordt alles ingezet op Lotte Kopecky, momenteel de geletruidraagster in de Tour de France Femmes. Vorig jaar pakte zij zilver.

Met Kopecky voor goud

“We moeten niet flauw doen en met Lotte mikken op de wereldkampioenentrui”, zei Willems eerder al. Sanne Cant, Julie De Wilde, Justine Ghekiere, Marthe Goossens en Marthe Truyen zijn de overige namen in de selectie. “We gaan er alles aan doen om onze ambities waar te maken”, verklaarde de bondscoach. “Ons plan A is duidelijk: we mikken op succes met Lotte. Maar je weet nooit wat er kan gebeuren in een koers, waardoor we ons plan B of C nodig hebben, maar dat zien we dan wel.”