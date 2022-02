Jordi Warlop rijdt het openingsweekend voor zijn nieuwe ploeg: “Ben nog geen honderd procent”

Jordi Warlop trok na vier mooie jaren bij Sport Vlaanderen-Baloise naar B&B Hotels-KTM. De naar Rumbeke uitgeweken Stuivekenskerkenaar staat zowel in de Omloop Het Nieuwsblad als in Kuurne-Brussel-Kuurne aan de start voor zijn nieuwe ploeg. De topconditie is er evenwel nog niet, want Warlop liep onlangs corona op.

In de Ronde van Valencia begon de 25-jarige Warlop aan zijn seizoen. Hij zag hoe Remco Evenepoel nipt geklopt werd door de Rus Aleksandr Vlasov. Warlop begon goed aan de Spaanse rittenkoers, maar moest er in de laatste etappe de brui aan geven.

“Door een coronabesmetting moest ik helaas opgeven”, vertelt Warlop. “Ik heb na de Ronde van Valencia een week niet gefietst, want ik voelde me echt niet goed. Daarna heb ik mijn trainingen terug opgebouwd en gaat het soms super, maar er zijn ook dagen dat ik me miserabel voel. Ik ben nog geen honderd procent, maar het komt wel goed.”

Nieuwe ploeg

Warlop verdedigde de voorbije vier seizoenen de kleuren van Sport Vlaanderen-Baloise, maar koos nu voor een avontuur bij B&B Hotels-KTM. De Franse formatie heeft met ex-Belgisch kampioen Jens Debusschere en Eliot Lietaer nog twee West-Vlamingen in hun rangen.

“Het is een andere manier van werken, maar ik amuseer me wel rot. Er zijn veel Fransen in de ploeg, maar het is inderdaad aangenaam dat er twee provinciegenoten voor hetzelfde team rijden. Ik ben er erg tevreden en mag zeker niet klagen.”

Zowel in de Omloop Het Nieuwsblad als in Kuurne-Brussel-Kuurne verschijnt Warlop aan de start. Ook in monumenten als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix mag hij een rugnummer opspelden. “Mijn programma is nog niet helemaal bekend door verschillende coronagevallen binnen de ploeg. Het is wel de bedoeling dat ik het volledige Vlaamse voorjaar voor mijn rekening neem.”

B&B Hotels-KTM heeft geen uitgesproken kopman, met de Italiaan Luca Mozzato bezitten ze wel over een snelle man. “Jérémy Lecroq is eveneens een sterke renner die mooie resultaten kan behalen. Vorig jaar kwam hij als elfde over de streep in Gent-Wevelgem. Dat wil natuurlijk niet automatisch zeggen dat hij de vooruitgeschoven pion wordt, het zal afhangen van de vorm van de dag.”

Tour de France?

Een grote ronde betwiste Warlop nog niet. Komt er daar dit jaar verandering in? “Daar heb ik nog geen zicht op”, klinkt het. “We gaan met de acht beste renners naar de Dauphiné en de Tour de France. Het is aan mij om me te bewijzen en een selectie af te dwingen. Ik hoop natuurlijk dat ik de Tour mag rijden, want dat is een droom van iedere renner, denk ik. Ze zeggen dat je motor vergroot na het rijden van een grote ronde, maar daar kan ik helaas nog geen uitspraken over doen.”

“Na het voorjaar kijk ik uit naar de rondjes van een week. Een Ronde van België en de Vierdaagse van Duinkerke moeten me liggen. Ook de 1.1-wedstrijden in België heb ik aangestipt. Ik ben tevreden op het einde van het seizoen als ik er alles voor gedaan heb en nergens van spijt heb. Ik hoop ook enkele mooie resultaten te behalen en mezelf in de kijker te rijden”, besluit hij.

(IV)