Jonge renners testen het BK-parcours in Middelkerke: “Vooral de zandheuvels zijn moeilijk”

Heel wat jonge renners hebben woensdagnamiddag al het parcours, waar zaterdag en zondag het Belgisch kampioenschap veldrijden op gereden wordt, verkend.

Het parcours, voor een groot deel gelegen op het militair domein van het Kamp van Lombardsijde, werd goed bevonden door de jonge renners, maar iedereen was het er over eens dat het een lastige bedoening wordt volgend weekend. Vooral de zandheuvels blijken een moeilijke hindernis te vormen.

© LC

Aanvankelijk was woensdag de enige dag waarop het militair domein opengesteld zou worden voor de renners, maar aangezien de eliterenners, zowel heren als dames, aan de slag moesten in Herentals, was het voor hen dan niet mogelijk om het parcours vooraf te verkennen.

Extra verkenningsdag

Nadat onder meer Eli Yserbyt, zijn ongenoegen hierover had laten blijken werd dan een extra verkenningsdag gecreëerd en dat is op donderdag. Verwacht wordt dat dan heel wat elite renners, zowel heren als dames naar Middelkerke zullen afzakken om het parcours te verkennen.

Zoals eerder meegedeeld zal het kampioenschap worden verreden zonder publiek. De wedstrijden op zater- en zondag van de eliterenners zijn wel rechtstreeks te volgen op de televisie.

(PBM)