Jong wielertalent bonkt op de grote deur: Wij maken de balans op van het West-Vlaamse wielerjaar bij de jeugd

Vorige week belichtten we de beste West-Vlaamse profs van het voorbije seizoen bij zowel de heren als dames. Vandaag is het de beurt aan de opkomende talenten uit onze provincie. Naar welke renners en rensters mogen we het meest uitkijken?

Victor Vercouillie

De eindwinnaar van WestSprint 2023 bij de beloften wordt vanaf 1 januari prof bij Team Flanders-Baloise. De progressie bij de derdejaarsbelofte uit Beveren-Leie is een mooi voorbeeld van hoe je bij de nieuwelingen niet hoeft te panikeren als je nog tekortkomt. Vercouillie werd als nieuweling in 2018 pas 32ste in WestSprint en ook als junior – 34ste in 2019 – scheerde hij geen hoge toppen. Nu zette Vercouillie vooral als tijdrijder, vroeger ook al de favoriete discipline van vader Kristof bij de elite zonder contract, een grote stap vooruit. Zijn EK-selectie was de kers op de taart. Vercouillie wordt begeleid door Fred Vandervennet, de ex-marathonloper die in 2018 ene Remco Evenepoel naar dubbel EK- en WK-goud bij de junioren loodste.

Jasper Dejaegher

Het was nog maar halverwege juli toen bekend raakte dat Jasper Dejaegher een profcontract bij Team Flanders-Baloise had ondertekend. Dat was tegelijk wel en niet opmerkelijk. Niet opmerkelijk, omdat de 22-jarige vierdejaarsbelofte uit Gistel al sinds de miniemen flitsen van talent had laten zien. Opmerkelijk, omdat Dejaegher de voorbije jaren door ziekte en blessureleed soms maandenlang plots van het strijdtoneel verdween. Van die wisselvalligheid bleef in 2023 niets over. Dejaegher werd Belgisch kampioen beachracen bij de U23, stond er van februari tot oktober en zette zes grote wegkoersen naar zijn hand. Toen ploegleider Hans De Clercq en physical coach Ward Vande Capelle hem eind juni een inspanningstest lieten afleggen, twijfelde Team Flanders-Baloise geen seconde. In afwachting van zijn profdebuut wacht Dejaegher wel nog een bachelorproef en een afstudeerstage voor zijn bachelorstudie sport en bewegen in Brugge. Op het menu: 360 werkuren op de Torhoutse sportdienst.

Warre Vangheluwe

In 2009, twee maanden na zijn eerste koers ooit bij de 9-jarige miniemen, lag hij een week in coma na een aanrijding door een auto, maar 14 jaar later maakt Warre Vangheluwe zijn jongensdroom dan toch waar. Op 1 januari 2024 wordt hij neoprof bij Soudal-Quick-Step. De 22-jarige vierdejaarsbelofte heeft een wispelturige jeugdcarrière achter de rug, maar ook Vangheluwe liet geregeld een klasseflits zien. Vorig jaar toonde Team Flanders-Baloise interesse, maar een contract bleef uit. Dit seizoen zette Vangheluwe nog eens alles op alles. Met succes, want hij won de profkoersen in Gullegem en Meulebeke. Ditmaal was het Patrick Lefevere die wel toehapte en dus wordt Vangheluwe de komende twee seizoenen ploegmaat van zijn voorbeeld, Yves Lampaert.

Jelle Vermoote

Jelle Vermoote is de vierde West-Vlaamse belofte die op 1 januari de overstap naar de profs maakt. De 22-jarige Pervijzenaar tekende een contract voor twee seizoenen bij Bingoal Wallonie-Bruxelles. Vermoote begon als crosser, maar verlegde gaandeweg de focus naar zijn wegcarrière. Door ziekte en blessure bleven uitschieters dit jaar uit, maar met dichte ereplaatsen in de Tour de Bretagne en de Rondes van Luik en Namen kon hij de ploeg van Christophe Brandt overtuigen.

Vermoote maakt vanaf 1 januari deel uit van de profploeg van Bingoal Wallonie-Bruxelles. © DAVID PINTENS BELGA

Het lijkt erop dat de andere beloften uit deze vrij sterke West-Vlaamse lichting nog minstens een jaartje extra geduld zullen moeten oefenen. Ramses Debruyne (°2002) werd derde in de Ronde van Lombardije en vierde in Luik-Bastenaken-Luik, maar het is nog onduidelijk waar de toekomst van de Rollegemnaar ligt. Jelle Harteel (°2003) ruilt de opleidingsploeg van Lotto-Dstny voor die van Soudal-Quick-Step, omdat hij vaker zijn eigen kans wil gaan. Michiel Lambrecht (°2003) reeg de ereplaatsen in internationale wedstrijden aaneen en zet elk seizoen een stap(je) vooruit. Robin Orins (°2002) opende sterk, maar viel daarna volledig weg. Voor vierdejaarsbelofte Michiel Nuytten (°2001) en Alex Vandenbulcke (°2001) wordt een stap hogerop zetten moeilijk.

Tars Poelvoorde

Tars Poelvoorde was in 2023 de revelatie bij de junioren. Niemand had de 17-jarige zoon van ex-renner Ronny als favoriet voor WestSprint naar voren geschoven, maar al heel vroeg in het seizoen ontpopte de Waregemnaar zich tot een van de sterkste renners van een sterke generatie. Hij zette zeven interclubs naar zijn hand, meestal na een straf staaltje hardrijden in de finale. Poelvoorde stelde dit jaar zelf zijn trainingsschema’s op, is naar eigen zeggen maniakaal met zijn materiaal bezig en vatte in september de bachelorstudie sporttechnologie aan. In 2024 maakt hij zijn beloftedebuut voor de opleidingsploeg van Lotto-Dstny.

Victor Vaneeckhoutte

Ook Victor Vaneeckhoutte maakt in 2024 zijn beloftedebuut bij het opleidingsteam van Lotto-Dstny. Een logisch gevolg van de prestaties van de 17-jarige Vichtenaar bij de junioren. Naast een ritzege in een Nations’ Cup-rittenkoers in Duitsland slaagde Vaneeckhoutte erin om in zowat elke meerdaagse een nevenklassement op zijn naam te schrijven, het resultaat van herhaaldelijk aanvalswerk. Het ontging ook bondscoach Carlo Bomans niet. Hij nam de strijdlustige West-Vlaming maar al te graag op in zijn WK-selectie voor Glasgow, waar Vaneeckhoutte niet ontgoochelde en zelfs ten aanval trok. “We zullen hem op tactisch vlak wel nog wat moeten bijschaven”, aldus Kurt Van de Wouwer.

Milan Donie

Met podiumplaatsen in Luik-Bastenaken-Luik en de Alpenklassieker liet Milan Donie, een 18-jarige tweedejaarsjunior uit Kortrijk, in 2023 meerdere klasseflitsen zien, maar de meest gemediatiseerde prestatie was uiteraard de tijd die hij neerzette tijdens de jaarlijkse klimtest van Belgian Cycling op de Ballon d’Alsace. Daarin reed Donie maar liefst 23 seconden (!) sneller omhoog dan Remco Evenepoel als junior in 2018. Bondscoach Bomans kon dan ook niet langer voorbij aan de student handelswetenschappen en bedrijfskunde en nam hem mee naar het EK. “Uit tests blijkt dat Milan tot een goeie klimmer moet uitgroeien”, aldus Kurt Van de Wouwer. Donie: “Het is mijn droom om prof te worden, maar ik besef dat de weg nog lang is.”

Donie reed tijdens de klimtest van Belgian Cycling op de Ballon d’Alsace maar liefst 23 seconden sneller dan Remco Evenepoel ooit reed. © DAVID PINTENS BELGA

Louic Boussemaere

Hij werd dit seizoen pas 18de in WestSprint, maar schijn bedriegt: Louic Boussemaere is een van de meest getalenteerde renners van zijn generatie. De Diksmuidenaar, die eind augustus zijn 17de verjaardag vierde, maakt deel uit van het klimproject van Belgian Cycling en kwam dit seizoen uit voor het jeugdteam van AG2R-Citroën. Af en toe liet Boussemaere een flits zien. In de Alpenklassieker had er zonder een defect achterwiel zelfs meer ingezeten dan een negende plaats. In de Watersley Junior Challenge, een Nations’ Cup-driedaagse in Nederlands, leek hij in de slotrit op weg naar een podiumplaats, maar kreeg hij op acht kilometer van de finish met een lekke band af te rekenen. Zonder pech wordt Boussemaere in 2024 een van de smaakmakers bij de junioren. “Mijn hoofddoelen worden de Tour du Valromey en de Alpenklassieker. Ik wil betere uitslagen dan dit jaar rijden.”

Ook Xander Scheldeman, Corneel Van Slembrouck en Jenthe Verstraete zouden in 2024 een prominente rol bij de junioren moeten kunnen spelen. Gauthier Servranckx toonde zijn klimmersbenen in de Tour de Valromey en wil zich als belofte verder toespitsen op het werk bergop.

Jasper Verbrugge

De eindlaureaat van WestSprint 2023 bij de nieuwelingen luistert naar de naam Jasper Verbrugge. De 16-jarige Lichterveldenaar behaalde elf zeges, waaronder het PK op de weg, en reeg de dichte ereplaatsen in het grote werk aaneen. “Ik hoop me in 2024 als eerstejaarsjunior meteen met de grote namen te kunnen meten.”

Kyano Cottignies

Als eerstejaarsnieuweling meteen tweede in de eindstand van WestSprint eindigen, is niet iedereen gegeven. Kyano Cottignies, die het volledige wegseizoen als 14-jarige afwerkte, slaagde daar wel in. De Emelgemnaar veroverde zilver op het BK op de weg en won zeven keer. Zijn grootste wapen is zijn sprint, maar dat wil niet zeggen dat Cottignies het aanvalswerk schuwt. Een jongen om al zeker volgend jaar in de gaten te houden, iets wat ook gezegd kan worden van zijn ploegmaat Bas Vandenbulcke. Beiden maken deze winter de overstap van Young Cycling Team Middelkerke naar Acrog-Tormans.

René Messely

Hij werd ‘pas’ achtste in de eindstand van WestSprint, maar René Messely mag zich gerust de sterkste West-Vlaamse tijdrijder bij de nieuwelingen noemen. Zo behaalde de Lendeledenaar brons op het BK en haalde hij de voorselectie van bondscoach Nicky Cocquyt voor de Europese Jeugdolympiade in Slovenië. De dorpsgenoot van Alec Segaert wordt getraind door Alecs broer Loïc, heeft een verleden als triatleet en loopt school op het KTA in Brugge, waar hij de sportspecialisatie wielrennen volgt. “Ik ben nog volop mezelf aan het ontdekken”, aldus Messely.

Luca Vierstraete

Als eerstejaarsjuniore werd de 17-jarige Luca Vierstraete dit seizoen door bondscoach Ludwig Willems al geselecteerd voor het WK op de weg, het WK tijdrijden en het EK tijdrijden. De Heulse uit de jeugdploeg van AG Insurance-Soudal-Quick-Step, Belgisch kampioene tijdrijden, presteerde prima in twee Nations’ Cup-rittenkoersen. In 2024 zal Vierstraete als tweedejaars nog prominenter voor de dag komen. Op het EK tijdrijden, waar ze als 13de finishte, moest ze slechts drie andere eerstejaars voor zich dulden. “Aan die prestatie trek ik mij op. Ik wil me in de toekomst nog meer op het tijdrijden focussen. Op het WK en EK moet ik dichter kunnen eindigen”, aldus de leerlinge aan de Topsportschool.

Op het EK tijdrijden, waar ze als 13de finishte, moest ze slechts drie andere eerstejaars voor zich dulden Vierstraete. © DAVID PINTENS BELGA

Laerke Expeels

In 2024 wordt het bij de dames junioren ook uitkijken naar Laerke Expeels. De 17-jarige Dudzeelse maakte zich dit seizoen vooral verdienstelijk in het baanwielrennen. Op het EK in Portugal veroverde ze brons in de scratch en behaalde ze samen met Hélène Hesters zilver in de ploegkoers. Op het WK in Colombia was Expeelsin de scratch goed voor brons. “De scratch is een loterij, maar ik hou van die discipline.”

Zita Gheysens

Na een beklijvende tweestrijd met Jilke Michielsen, haar medeleerlinge op de Topsportschool in Gent, kroonde Zita Gheysens zich tot eindlaureate van WestSprint bij de dames nieuwelingen. De 16-jarige Izegemse won drie koersen en eindigde negen keer als tweede, onder meer op het BK op de weg. Ook op de piste presteert Gheysens goed. Vorige winter behaalde ze vijf keer BK-goud. Nu wacht haar eerste campagne bij de junioren. “De piste laat ik niet schieten. Als ik ooit tussen weg en piste moet kiezen, wordt dat een moeilijke beslissing.”

Jilke Michielsen

Jilke Michielsen haalde afgelopen zomer de selectie voor de Europese Jeugdolympiade. De uit Vlaams-Brabant ingeweken Oostduinkerkse kende in Maribor weliswaar pech, maar kon zich met een Belgische tijdrittitel en een tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen toch onderscheiden. “Ik heb duidelijk een stap vooruit gezet en ben in 2023 een completere renster geworden.”