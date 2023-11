Jonas Rickaert toch weer in Gentse Zesdaagse

Vijfmaal stond Jonas Rickaert aan de start van de Gentse Zesdaagse. Bij elke deelname begon hij vanaf dag vier te denken: ‘Dit was de laatste keer.’ Toch staat hij op dinsdag 14 november opnieuw aan de start in ’t Kuipke. Gekoppeld aan voormalig Olympisch omniumkampioen Lasse Norman Hansen.

Debuteren in de Lottozesdaagse Vlaanderen-Gent deed Rickaert in 2016 aan de zijde van de Nederlander Roy Pieters, ook in 2017 zijn partner. Nadien werd hij gekoppeld aan Melkerie-collega Stijn Steels (2018), nogmaals aan Roy Pieters (2019) en twee jaar geleden aan de Zwitser Silvan Dillier. Het eeuwfeest van de Gentse six maakte hij vorig jaar door een operatie niet mee.

“Ik weet het, na elke Gentse Zesdaagse zeg ik dat ik niet terugkom, maar iedere keer ben ik superblij als wedstrijdleider Christophe Sercu mij belt met de vraag of ik wil deelnemen”, zegt Rickaert. “Telkens kijk ik uit naar de start. Die zesdaagse is goed voor mijn explosiviteit. Die kan ik gebruiken in de lead-outs. Maar op zondag 19 november zal ik wellicht weer spijt hebben dat ik heb meegedaan.”

“Ik kijk altijd uit naar de start en zal op het einde wel weer spijt hebben van mijn deelname”

Stel dat Christophe Sercu volgend jaar niet belt. “Denk niet dat ik hem zelf zal bellen”, reageert Rickaert. “Of toch? Eigenlijk weet ik het niet. Dit keer vroeg ik hem mij te koppelen aan een deftige renner. Om mijn mindere momenten op te vangen. Ik ben dus heel blij met Lasse Norman Hansen als ploegmaat. In 2019 bij Corendon-Circus en in 2020 bij Alpecin-Fenix zaten we in dezelfde ploeg.”

De 29-jarige Rickaert trekt met een hele korte voorbereiding naar ‘t Kuipke. Zondag eindigde hij tweede in de strandrace van Oostduinkerke. “In Heusden-Zolder doe ik zaterdag en zondag de Belgische kampioenschappen, mijn eerste pistecompetitie in twee jaar”, vertelt Rickaert, die er puntenkoers en omnium rijdt en ploegkoerst met Fabio Van den Bossche.

Tijdens de Gentse Zesdaagse krijgt Jonas Rickaert per dag één punt voor een winters klassement onder vrienden – Giel Bruyneel en Joeri Clauwaert zijn de meest bekende – die vooral mountainbiketochten rijden. “Ik doe mee aan dat klassement en wil het uiteraard winnen”, lacht hij.

