Johan Museeuw heeft nieuwe heup: “Ik zal terugvechten”

Oud-wielrenner Johan Museeuw (57) heeft woensdag een nieuwe heup gekregen. Op zijn Instagram-pagina had Museeuw eerder op de dag al aangekondigd dat hij onder het mes moest. “Binnen voor een paar wisselstukken”, schreef hij met een kwinkslag onder de video.

“Op sociale media zijn het niet altijd de leuke dingen zoals fietsen en eten”, vertelde de oud-wereldkampioen in de video vanop zijn ziekenhuisbed. “Vandaag is zo’n mindere dag. Ik ben opgenomen in het ziekenhuis en wordt geopereerd, maar voor de derde keer in mijn leven zal ik wel terugvechten. De leeuw zal zich nog eens laten zien. Het leven gaat met ups en downs, en dat wilde ik toch eens tonen op sociale media.”



Enkele uren later volgde nog een foto. “Een paar vijzen kwijt”, schreef hij. De operatie was dus goed verlopen. Er wacht hem nu wel nog een herstelperiode.

Museeuw won tijdens zijn carrière onder meer drie keer de Ronde van Vlaanderen, drie keer Parijs-Roubaix en kroonde zich in 1996 ook tot wereldkampioen.