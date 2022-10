Jochen Maes werd winnaar van het Open kampioenschap van Vlaanderen MC3: “Ik heb mezelf overwonnen met deze prestatie”

Jochen Maes (35) behaalde onlangs de Vlaamse titel in het wielrennen in de categorie MC3. De Ieperling raakte verlamd toen hij als kind een hersentumor kreeg. “Wielrennen is voor mij een uitlaatklep en een uitdaging om te tonen dat ik op sportief vlak veel aankan”, vertelt Jochen.

Renners en rensters worden onderverdeeld in vier types van aangepaste fietsen, waarbij nog eens verschillende klassen worden bepaald, uitgedrukt door een cijfer. De M staat voor ‘man’ en de C staat voor ‘cycle’. Hoe lager het cijfer, hoe groter het functionele verlies. De tweewieler is voor sporters met een licht hersenletsel, een of meerdere amputaties of andere lichamelijke beperkingen aan bovenste of onderste ledematen. Daarnaast wordt ook gereden met tandems, driewielers en handbikes, allen naargelang de beperking. In totaal zijn er 13 klassen, allebei voor mannen en vrouwen.

“Ik hoor dus thuis in de categorie MC3, wat staat voor man, cycle of fiets en categorie 3. Wellicht wordt het dan wat duidelijker voor de lezers”, vertelt Jochen Maes die met zijn vriendin Faillen Malfait in de Tybaertstraat in Ieper woont. “Toen ik 8 jaar was, werd ik geconfronteerd met een hersentumor. Heel wat functies gingen geleidelijk aan achteruit. Lezen, spreken en handelen gingen alsmaar minder. Uiteindelijk ben ik na een aantal onderzoeken in het UZ Gent beland, waar ik op 23 januari 1995 een zware operatie onderging. Ik heb 19 uur op de operatietafel gelegen. Daarna kwam ik gedurende één week op de afdeling intensieve zorgen terecht en volgde nog een week in een ziekenhuiskamer.”

Lange revalidatie

“Na de ziekenhuisperiode ben ik gedurende een volledig jaar thuis moeten blijven terwijl mijn vroegere klasgenootjes verder naar school konden. Voor een kind, maar ook voor mijn ouders, mijn broer en zus was dat een hectische periode”, vervolgt Jochen. “Ik heb alles opnieuw moeten leren. Het kunnen praten, lezen en schrijven was allemaal verdwenen. Het was van nul herbeginnen. Meer dan 25 jaar later zijn die functies wel teruggekeerd maar mijn rechterkant is verlamd. Ik heb last van spasticiteit, een verhoogde spanning van spieren die onwillekeurig optreedt. Dit gaat gepaard met verminderde kracht, pijn en spasmen. Voor de rest zal ik heel mijn leven lang kinesitherapie moeten volgen. Maar je hoort mij niet klagen. Ik leid een vrij normaal leven, ik heb een vriendin en werk bij Westlandia waar ik onderdelen voor weefmachines voor Picanol maak.”

“Via Parantee vzw, een door Bloso erkende sportfederatie in Vlaanderen met een aanbod voor alle sporters met een handicap, kwam ik in contact met wielrennen. Het werd voor mij een uitlaatklep en een uitdaging om te tonen dat ik op sportief vlak veel aankan. Sinds een tiental jaar ben ik een G-wielrenner. Ik train drie tot vier keer per week 50 à 60 tot 80 à 90 km. Tijdens de winter train ik op rollen. Tussen april en september heb ik tien wedstrijden gereden. Met succes, want het levert mij de Vlaamse kampioenstitel op. Rijk word ik er niet van. Naast een trui en een medaille ervaar ik ook de voldoening van mijn inspanningen. In West-Vlaanderen wordt de G-sport stiefmoederlijk behandeld. Er waren enkel wedstrijden in Zedelgem, Veldegem en Wingene. De rest wordt vooral in Limburg gereden. Met een aangepaste auto rijd ik zelf naar de wedstrijden. Hopelijk schiet men in West-Vlaanderen wakker en besteedt men ook meer aandacht aan de verschillende G-sporters.” (EG)

