Wingene for Cycling organiseert cyclocross voor miniemen en aspiranten

Op domein De Schakel in Wingene gaat op zondag 12 februari voor het eerst een cyclocross door. De vzw Wingene for Cycling sloeg de handen in elkaar en organiseert er een cyclocrosswedstrijd voor miniemen en aspiranten.

Meer en meer jonge kinderen willen zich spiegelen aan hun grote idolen zoals Wout van Aert, Mathieu van der Poel of Wingenaar Michael Vanthourenhout. Daarom wil de vzw Wingene for Cycling, naast de wielerwedstrijd Dwars door Wingene voor eliterenners in juli, ook de kans geven aan de allerjongsten om van de wielersport te proeven.

Uitdagend cyclocrossparcours

Het permanente cyclocrossparcours dat de gemeente Wingene en Provincie West-Vlaanderen lieten aanleggen, zal op zondag 12 februari dienstdoen als decor voor een wedstrijd. Rennertjes van 8 tot 14 jaar zullen het tegen elkaar opnemen op een uitdagend cyclocrossparcours rond het nieuwe waterbekken.

Over de hele dag zullen zeven wedstrijden gereden worden, de eerste wedstrijd voor miniemen start om 10.30 uur, de laatste wedstrijd voor aspiranten start om 15 uur.

Veel lokale renners

Bij de deelnemers zullen ook heel wat Wingense renners aan de start verschijnen. Bij de miniemen onder andere Iben Tanghe, Jorre Verfaillie, Nastja Hellebuyck, Lucas Vannieuwenhuyse en Briek Verfaillie. Bij de aspiranten Matteo Lamote en Eliano Bouckaert.

Wie de renners wil aanmoedigen is dus van harte welkom op domein De Schakel. De inkom is trouwens volledig gratis. Meer informatie is te vinden via www.cyclocrosswingene.be.