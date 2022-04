William Gilbank is snelste nieuweling in Zandvoorde

William Gilbank heeft in Zandvoorde de Zndvoordeprijs naar zijn hand gezet. De Brit uit Essex haalde het voor Sander Scheldeman en de Nederlander Sjoerd Bijlsman.

In een ultra snelle wedstrijd, 64 km in 1u25min, werden de toeschouwers verwent met aan de start 66 deelnemers voor nieuwelingen. Het kleine Zandvoorde heeft met zijn heuvelachtig parcours duidelijk interesse gewekt bij vele nieuwkomers. Toch was er discussie gerezen bij de winnaar William Gilbank om zijn schakelingen die niet conform konden zijn met de Belgische wetgeving in het koersgebeuren. Na een grondige controle van bijna 30 minuten door de bevoegde aangestelde dienstens bleek dat zijn fiets conform was met de startprocedure en inschrijving. Hij werd dan ook op applaus erkent als winnaar van de Zandvoordeprijs. Als tweede kwam Sander Scheldeman over de meet en de Nederlander Sjoerd Bijlsman mocht mee op het schavotje. (ZB)