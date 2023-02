Wielerteam Ieper zet verder in op ontwikkeling renners: “Je voelt dat het weer begint te leven”

Rond deze tijd van het jaar zijn er traditioneel veel ploegvoorstellingen, zo ook bij Wielerteam Ieper. De jeugdopleidingsploeg bestaat al 13 jaar en kan dit jaar rekenen op een sterke samenstelling van 26 renners verdeeld over de verschillende categorieën.

Na de ploegvoorstelling volgde afgelopen weekend ook een korte stage in Watou waar de renners met elkaar konden kennismaken. “Alle renners waren aanwezig voor deze stage met pittige trainingen en de bijhorende teambuilding”, legt voorzitter Laurens Botté uit. “Ook onze ploegleiders waren aanwezig en het deed deugd om na enkele moeilijke jaren met de hele groep samen te zijn. Door corona was het lang niet mogelijk om een seizoensbegin zoals nu te hebben.”

In zijn enthousiasme kon Wielerteam Ieper ook enkele nieuwe sponsors aantrekken. “Dat is heel mooi meegenomen. Je voelt dat het opnieuw begint te leven rond het team. Na de ploegvoorstelling hebben we nog enkele aanvragen binnengekregen van renners om zich aan te sluiten en dat is fijn. Iedereen is welkom, we aanvaarden nog steeds renners in elke categorie. Onze aanvraag als erkend jeugdteam is bij Cycling Vlaanderen ook opnieuw goedgekeurd voor alle categorieën. Dat is belangrijk voor ons want ons voornaamste doel is toch de ontwikkeling van onze renners. Ze laten proeven van deze mooie sport en hen daarin goed omkaderen. We organiseren op woensdagmiddag onze wekelijkse training en daarnaast proberen we ook in het weekend met ploegleiders beschikbaar te zijn in de aanloop van het koersseizoen.”

Stan Dewulf

Wielerteam Ieper kan ook op zijn ex-renner Stan Dewulf rekenen. De prof van AG2R begon zijn mooie carrière bij het team uit de Westhoek is nu peter van de club. “Hij is een heel mooi voorbeeld dat je ook vanuit een kleine ploeg kan uitgroeien tot prof”, klinkt het trots. (LR)