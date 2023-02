Wielerploeg van fietsenzaak Café Vitesse voorgesteld: Pulleton Vitesse schiet op 5 maart uit de startblokken

In Café Vitesse, de jonge fietsenzaak langs de Torhoutsesteenweg in Veldegem, is Pulleton Vitesse voorgesteld. Vanaf 5 maart trekt de wielerploeg er elke zondagmorgen op uit. Er zijn al zeventig leden. En die fietsen onder het clubmotto ‘samen uit, samen thuis’.

Een klein jaar na de opening van Café Vitesse schakelt de fietsenzaak een versnelling hoger, qua beleving: vanaf vijf maart tot in de late nazomer is het er elke zondagmorgen verzamelen geblazen voor groepsritten per racefiets. Het bestuur van Pulleton Vitesse kon vorige zaterdag alvast de clubkledij uitdelen. Er zijn al zeventig leden, onder wie een tiental dames. Voor 125 euro ben je een jaar lid. Je wordt via mail en WhatsApp op de hoogte gehouden van routes en evenementen.

“Voor de damesgroepen is een gemiddelde snelheid van 26 per uur ingesteld. Maar als ze dat te traag vinden, mogen ze natuurlijk meerijden met de herengroepen, waarvoor die snelheid op 28, 30 en 32+ ligt”, zegt voorzitter Eddy Tjampens. “In de week stippelen we routes uit die, afhankelijk van de weersverwachting en de interesse, langs de kust en tot over de Nederlands grens bij Sluis kunnen leiden. In ons lidgeld zijn een fietsverzekering en een witte koerstrui inbegrepen. Wie de smaak te pakken wil krijgen, kan twee ritten gratis meerijden.”

Budgetvriendelijk

Dat er, nog voor er één rit gereden is, al zeventig leden zijn, heeft veel te maken met de lage drempel. De leden worden geruggensteund door Café Vitesse met de bar en technische hulp, maar de geestige toon is het belangrijkst. Het ploegmotto ‘samen uit, samen thuis’ staat voorop. Bij fietspech onderweg helpt de groep de pechvogel. De club houdt het ook budgetvriendelijk: alleen de witte ploegtrui is verplicht. “Maar uiteraard hebben we ook onze blauwe koersvesten met lange mouwen, en korte en lange broeken. Daarop prijken ook onze sponsors Sport Solid, FRWRD en Studio Decloedt.”

Wat de kalender betreft staat het bestuur open voor ideeën van de leden. Een tweedaagse, een lokale wielerwedstrijd of een avontuur naar de Franse Alpen of de Mont Ventoux: het kan allemaal. (Hendrik Verplancke)

www.pulletonvitesse.be