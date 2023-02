Wafelverkoop voor beloftevolle renner Matias Struyve (12) uit Ardooie

Met Matias Struyve (12) heeft Ardooie nog een beloftevolle jonge renner. Matias start dit jaar met veel goesting en ambitie als eerstejaars aspirant. “Fietsen is mijn leven en daar heb ik veel voor over. Ik heb ambitie om zowel op de weg als in het veld goede resultaten neer te zetten tijdens het seizoen dat eraan zit te komen”, zegt de jonge renner.

Om de grote kosten van opleidingsstages, fietsonderhoud en dergelijke te helpen dragen, wordt door Matias een wafelverkoop georganiseerd. Samen met moeder Tineke Cappelle bakt hij hartjeswafels die vanaf nu te koop worden aangeboden.

Wafels te koop

Een zakje van tien hartige wafeltjes kost vijf euro en dit helpt Matias vooruit in zijn streven naar succes in zijn nog jonge wielerloopbaan. Wie er wil bestellen, kan een berichtje plaatsen op de Facebookpagina van Tineke Cappelle. De bestelling wordt dan zo snel mogelijk aan huis geleverd.

(JM)