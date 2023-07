Vichtsesteenweg strijdtoneel voor miniemen en aspiranten

Op vrijdag 21 juli maakt Anzegem zich op voor de vierde editie van de wielerwedstrijd voor miniemen en aspiranten op de Vichtsesteenweg. Het is een organisatie van Litubel Parket-Wielerteam Waregem van Marino Vervaeke, die graag wat meer uitleg geeft.

“Het zal nu de vierde keer zijn dat we deze miniemen- en aspirantenwedstrijd organiseren. De eerste keer was in 2020, het was meteen een groot succes. Het was de eerste jeugdwedstrijd die na de coronalockdown georganiseerd werd en daar kwamen natuurlijk veel deelnemers op af. Het parcours is 2,2 kilometer lang, start en aankomst liggen aan het voetbalterrein in de Vichtsesteenweg. Daar maken we een blokje via de Korte Winterstraat en de Dompelstraat. Een grote weg voor de start en aankomst dus, de rest zijn smallere wegen.”

“Veel bochten zijn er niet, het parcours is goed te doen voor de rennertjes, maar de Vichtsesteenweg is wel een lastig stuk. De betonbaan loopt er vals plat omhoog. Bij de 14-jarige aspiranten wordt het peloton meestal wel uit elkaar gereden, dus het is toch geen lachertje. Voor de jongere categorieën is dat moeilijker te zeggen, omdat er daar sowieso al grote niveauverschillen zijn”, aldus Marino.

Dit alles zou natuurlijk niet mogelijk zijn zonder de steun van enkele sponsors. Dat zijn het Sportkaffee in Desselgem, Corlyp NV, Eliet tuinmachines, bouwonderneming Eribo, Ververken Invest en Soetaert Graphics. “Er zijn veel organisaties die het moeilijk hebben om voldoende geld op te halen, maar bij mij is het al bij al vlot gegaan. Ik ben tevreden met de sponsoring die ik heb kunnen ophalen, het financiële plaatje klopt en dat is voldoende voor mij.”

Ondertussen bestaat Litubel Parket-Wielerteam Waregem al 15 jaar, de focus op de jeugdcategorieën is de rode draad.

“Ik heb nu 63 renners, het overgrote deel daarvan zijn miniemen, aspiranten en nieuwelingen. Daarnaast hebben we ook nog twee juniores en een drietal amateurs en masters. Ik vind het belangrijk dat de rennertjes goede begeleiding krijgen, daar steken we als ploeg dan ook veel energie in. In het wegseizoen zijn er behendigheids- en wegtrainingen, in de winter cyclocrosstrainingen, soms ook eens pistetrainingen… Ondertussen hebben we met Sander Donie ook een West-Vlaamse kampioen bij de 12-jarige aspiranten in ons midden, en daarnaast mag ik ook geregeld eens het nieuws van een overwinning of een podiumplaats delen, dat doet me plezier.” (RRK)