Seven Hills Challenge klaar voor eerste editie: “Wedstrijd heeft veel potentieel”

Deze week gaat de eerste editie van de Seven Hills Challenge van start in Heuvelland. De driedaagse jeugdwedstrijd – op 14, 15 en 16 juli – waar zowel meisjes als jongens in gemengde teams deelnemen aan verschillende wielerdisciplines zit ondertussen in een finale voorbereidingsfase.

Organisator en bezieler Eli Declercq is momenteel nog volop in de weer om de laatste hand te leggen aan de Seven Hills Challenge. “De wedstrijd staat zo goed als op punt, nu volgt vooral nog het administratieve gedeelte, maar we hebben enorm veel zin voor volgende week”, aldus de voorzitter.

Momenteel zijn er elf ploegen ingeschreven, goed voor een 70-tal deelnemers. “Dat ligt binnen onze verwachtingen. We zijn ook dankbaar dat de ploegen wilden meedenken en zich flexibel opstelden om toch volwaardige jongens- en meisjesploegen aan de start te brengen. We proberen nog enkele teams toe te voegen, maar voor een eerste editie zijn we best tevreden. Ook al omdat we weten dat de wedstrijd veel potentieel heeft.”

Internationaal

“We hadden interesse van ploegen uit Amerika, Australië en Frankrijk, maar praktisch lag het voor hen moeilijk om dit jaar al aanwezig te zijn. Volgend jaar verwachten we wel dat er meer internationale ploegen zullen afzakken. Voor volgende week is het evenwel heel leuk dat we samen met onze lokale ploegen dit project kunnen starten.”

Uniek en divers

Met onder andere een klimtijdrit op de Monteberg, een sprinttornooi en zelfs een offroad-ploegentijdrit is de wedstrijd uniek en divers in haar concept. “Dat is wat deze wedstrijd aantrekkelijk maakt. Voor de ploegen is het praktisch soms een uitdaging, omdat ze onder andere verschillende fietsen moeten meebrengen, maar je voelt dat ze heel enthousiast zijn voor deze Seven Hills Challenge. Het is een uitgelezen kans voor de renners om zich in verschillende disciplines te ontdekken in een competitieve omgeving”, klinkt het bij organisator Eli Declercq. (LR)