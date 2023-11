Robbe Desimpelaere (21) verlengt bij Basso Team Flanders

Wielrenner Robbe Desimpelaere (21) uit Zwevegem is al heel zijn leven gepassioneerd door de fiets. Maar na een lastig jaar dreigde hij zonder club te vallen. In het voorjaar kende hij tegenslag waardoor hij niet voluit kon trainen. Hij had dan ook nooit verwacht dat zijn contract ging worden verlengd. Maar totaal onverwacht kreeg hij dan toch dat verlossende telefoontje. Dit jaar hoopt hij dan ook om zonder problemen de trainingen te kunnen aanvatten en zoveel mogelijk wedstrijden te rijden.

Wielrenner Robbe Desimpelaere (21) uit Zwevegem is gepassioneerd door de fiets. Maar na een lastig jaar dreigde hij zonder club te vallen. In het voorjaar kende hij tegenslag, waardoor hij niet voluit kon trainen. Hij had dan ook nooit verwacht dat zijn contract zou worden verlengd. Maar totaal onverwacht kreeg hij dan toch dat verlossende telefoontje. Dit jaar hoopt hij zonder problemen de trainingen te kunnen aanvatten en zoveel mogelijk wedstrijden te rijden.

Na een val en ziekte miste De-simpelaere in het voorjaar koersritme. Dat brak hem zuur op en de resultaten zaten dan ook tegen. Gelukkig kon hij met enkele ereplaatsen in de tweede helft van het seizoen nog iets goedmaken. Toch had hij nooit verwacht dat hem een contractverlenging zou worden aangeboden.

“Ik ben heel blij dat de ploeg vertrouwen in mij heeft. Ik reed niet altijd de beste resultaten, maar greep wel iedere kans die de ploeg mij gaf. Ik ben heel gemotiveerd om samen met de ploeg zoveel mogelijk te strijden om de overwinning.”

Dit jaar begon Desimpelaere ook met een trainer te werken. Een van zijn beste vrienden studeerde net af in de richting … Hij is dus eigenlijk zijn proefpersoon. “Het is heel leuk om dit jaar met een trainer te werken. Soms kijk ik op van de soorten trainingen hij op de planning zet, maar ik weet ook dat hij er meer van kent dan ik.”

Dromen van winst

Desimpelaere komt straks niet meer uit bij de beloften, maar bij de elite. Een stap hoger, dus, en dat motiveert hem alleen maar meer. Nu zit hij ongeveer vijftien uur per week op de fiets. Tijdens die vele uren kan hij dus al een beetje dromen van het nieuwe seizoen. Een overwinning pakken is natuurlijk de ultieme droom, maar een ploegoverwinning waarin hij een aandeel heeft zou hem ook al enorm veel deugd doen, zegt hij. (TV)