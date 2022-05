Publiek massaal aanwezig voor BK voor junioren in Moorslede

Wielerhoogmis in Moorslede zondag. De gemeente wist het Belgisch kampioenschap voor junioren, jongens en meisjes, binnen te halen. Door het regenweer bleef het aanvankelijk vrij kalm, maar in de namiddag stroomde het publiek massaal toe in het centrum van Moorslede.

Moorslede heeft een rijke wielergeschiedenis. In 1950 was er het wereldkampioenschap en ook de afgelopen tien jaar wist de gemeente enkele mooie wielerwedstrijden te strikken. “Dit jaar hebben we speciaal de kaart van de jeugd getrokken. We hebben hier in de gemeente enkele talentvolle renners en dus leek het ons het ideale moment om het Belgisch kampioenschap voor junioren te organiseren”, aldus schepen Jürgen Deceuninck (STERK).Hij stippelde mee het parcours uit en liet zich inspireren door een provinciaal kampioenschap dat hij twintig jaar geleden zelf nog in Moorslede reed. “Een pittig parcours. Dat hoorden we ook zondag van de renners.” Onder andere Laurens Plancke uit Moorslede deed het meer dan uitstekend voor eigen publiek.

Na een kalme ochtend, waarbij de wielersupporters tijdens de vrouwenwedstrijd meermaals werden uitgeregend, stroomde het volk kort na de middag toe voor de mannenwedstrijd. “Een hoogdag voor de gemeente Moorslede”, aldus wielerfan Martin Galle. Onder meer wielerlegende Freddy Maertens volgde de wedstrijd op de voet. “Ik ben zelf van de streek en vond het belangrijk om hier aanwezig te zijn. De jeugd is onze toekomst.”Burgemeester Ward Vergote (Visie) keek tevreden toe. “Dit is opnieuw een erg mooie wielerdag in onze gemeente. We hopen om ook in de toekomst nog mooie wielerwedstrijden naar Moorslede te halen.”

Café Arrivé

Onder andere het Aquamundo Cycling Team zorgde ervoor dat wielersupporters langs het parcours terecht konden voor een hapje en een drankje. “Deze week staan we nog langs het parcours, maar volgende week gaan we zelf een grote wieleruitdaging aan”, aldus Hein Vandromme, een van de vrienden die zich vanaf volgende week zaterdag aan een wielertocht van Moorslede tot op de top van de Mont Ventoux waagt. De vriendengroep verbindt aan hun fietsmeerdaagse een goed doel. “We hopen hier vandaag met café Arrivé, en dankzij mensen die ons bij onze wieleruitdaging sponsoren, een mooi bedrag bijeen te krijgen voor Heuvelzicht, de school voor buitengewoon onderwijs in Klerken.”