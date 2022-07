Ploegleider van Lotto-Soudal U23 Wesley Van Speybroeck: “Al heb je een grote motor, woeker niet met je krachten”

Wesley Van Speybroeck is voormalig profrenner, ploegleider van het Lotto Soudal Development Team, en vader van eerstejaarsjunior Maximiliaan. De belangrijkste les die hij zijn pupillen meegeeft: leer economisch rijden.

“We kunnen wel spreken van een topseizoen. Met Alec Segaert hebben we een Belgische én Europese kampioen tijdrijden, met Lennert Van Eetveld ritwinst in de Giro voor beloften, Vincent Van Hemelen won twee weken geleden de Omloop der Zevenheuvelen, Luca Van Boven zegevierde in de Omloop Het Nieuwsblad voor beloften… En niet te vergeten: als ploeg mogen we ons een jaar lang Belgisch kampioen ploegentijdrijden noemen, ook weer een collectieve prestatie om fier op te zijn.”

“Ik ben heel blij te zien dat het team heel goed aan elkaar hangt en dat ze echt samenwerken in koers. Ik denk nu aan de ritzege van Lennert Van Eetveld in de Giro, dat was zeker met dank aan Ramses Debruyne en Vincent Van Hemelen, die zich opgeofferd hebben. Zoiets mogen zien doet evenveel deugd als de zege op zich. Het is een heel rijpe en gemotiveerde groep, en als je een tactiek bespreekt volgen ze die ook. Dan kan je als ploegleider niet anders dan tevreden zijn.”

En hoe gaat het met Maximiliaan, jouw zoon die nu eerstejaarsjunior is bij Gaverzicht-Be Okay-AGS?

“In het begin van het seizoen ging het moeizaam, maar hij komt op dreef. Hij begint z’n wedstrijden uit te rijden, en hier en daar een mooie uitslag mee te pikken. Maar we pushen hem zeker niet, hij krijgt alle tijd. Nu begint hij zelf wat meer ambitie te tonen en er meer voor te leven, en dan begeleiden we hem daarin. Zo werken we sinds dit jaar samen met een trainer, en dat werpt blijkbaar z’n vruchten af. Het enige vervelende is dat ik hem niet altijd kan zien koersen, als ik zelf weg ben met de Lotto-beloften.”

Wat is de belangrijkste les die je vanuit je eigen ervaring als renner probeert mee te geven aan de renners die je nu begeleidt?

“Zelf had ik bijlange niet de motor van de renners die ik nu in de ploeg heb, toch heb ik bij de profs vier koersen gewonnen. Dat kan alleen maar als je economisch rijdt, niet woekert met je krachten. Dat is de voornaamste les die ik aan mijn renners wil meegeven: zelfs al heb je die grote motor, probeer hem in het begin van de wedstrijd te sparen, zodat je hem kan gebruiken om écht voor de overwinning te gaan.”

(RRK)