PK U19 is thuiskoers voor Timo Kerkhofs

Timo Kerkhofs mag zondag in eigen Torhout strijden om de West-Vlaamse juniorentitel.

“Ik woon op ongeveer één kilometer van de omloop”, verduidelijkt Timo Kerkhofs. “Een mooi parcours weliswaar met een paar gevaarlijke bochten. Onder meer onder de autostrade waar we 180 graden moeten keren om op de Ventweg te geraken. De aankomst is een mooie brede weg. Ik hoop dat ik zondag met een groepje kan wegrijden. Op een sprint kan ik niet speculeren. In het peloton zitten veel explosievere types dan mij.”

Met Jonge Renners Roeselare werkte de tweedejaarsjunior dit seizoen bijna niets anders dan UCI-koersen af. Zoals Nokere Koerse, Guido Reybrouck Classic, Ster van Zuid-Limburg, E3 Saxo Bank Classic en Luik-Bastenaken-Luik.

Leerschool

“Dit is nog maar mijn tweede seizoen in het peloton”, gaat de student wetenschappen-wiskunde verder. “Aanvankelijk deed ik duatlon. Fietsen vond ik leuker dan lopen. Vandaar de overstap naar het wielrennen. In vergelijking met vorig jaar maakte ik al heel wat progressie. Ook dankzij de samenwerking met trainer Marc Hemeryck. Mijn trainingen verlopen nu veel gestructureerder dan vroeger. Ik heb dit seizoen al veel UCI-koersen kunnen rijden. In dat soort wedstrijden leer ik elke keer bij. Afgelopen zaterdag reed ik de juniorenversie van Luik-Bastenaken-Luik.”

Zondag staat nog eens een gewone koers rond de kerktoren op z’n kalender. Een wedstrijd waarin een trui te verdienen valt. “Voor mij is Gauthier Servranckx topfavoriet”, benadrukt Kerkhofs. “Met hem heb ik al een paar kermiskoersen gereden. Daarin was hij altijd heel goed. Binnen ons team zal Milan Vermeulen voor het offensief kiezen. Dat ga ik ook proberen.” (HF)

Zondag 14 mei om 14.30 uur in Torhout (Rozeveldstraat): PK voor junioren (15×7,7 km).