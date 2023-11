Zeno Durie ziet cross als voorbereiding op het wegseizoen: “Ik sta zonder druk aan de start”

Met drie overwinningen achter zijn naam mag Zeno Durie terugblikken op een meer dan geslaagd wegseizoen. De 16-jarige Avekapellenaar ziet het veldrijden voortaan dan ook een manier als om zich voor te bereiden op de volgende wegcampagne. “Naar Koksijde en de kampioenschappen kijk ik natuurlijk wel uit.”

Dankzij acht podiumplaatsen en twintig toptiennoteringen zette Zeno Durie als tweedejaarsnieuweling een constant seizoen neer. Bovendien mocht de renner van Young Cycling Team Middelkerke in Zedelgem, Zillebeke en Kortemark het zegegebaar maken. “Ik ben dus wel redelijk content met mijn seizoen op de weg. De mooiste overwinning was de eerste, die in Zedelgem. Halfweg koers reden we met vijf renners weg en op het einde waren we met twee over. Uiteindelijk kon ik nog wegrijden en kwam ik solo over de meet. Dat is toch nog iets mooier dan in de sprint. Je hebt meer tijd om ervan te genieten.”

Ook op enkele andere prestaties blikt de Avekapellenaar met veel plezier terug. “Mijn tweede plaats op het PK in De Panne was ook mooi. En ik ben ook tevreden over mijn prestatie in de laatste klimkoers in Jemeppe. Klimmen is niet mijn specialiteit, maar ik merkte dat ik op dat vlak toch progressie heb gemaakt.”

Voorbereiding

Na net geen anderhalve maand zonder wedstrijden speldde Durie in Ardooie al opnieuw een rugnummer op. Met die zevende plaats in zijn eerste veldrit kon hij wel leven. “Het was echt een loopcross, met heel veel modder. Ook de week erna in Niel was het heel zwaar. Na die steile afdaling zakten we tot onze knieën in de modder.”

De veelzijdige renner werd in de Jaarmarktcross uiteindelijk als 21ste afgevlagd. “Ik moest op de laatste rij starten en bleef lang rond de 40ste positie hangen. In de laatste ronden kwam ik pas echt goed in mijn ritme en kon ik nog veel renners inhalen. Ik was dus zeker wel content over het gevoel. Ik rij die crossen wel zonder druk, want ik zie het deze winter meer als een voorbereiding op de weg.”

“Ik wil pieken naar de periode van het PK en het BK”

Die insteek betekent ook dat de kersverse eerstejaarsjunior geen volledig crosswinter zal afwerken. “Nu zaterdag start ik in Kortrijk en daarna rij ik onder andere ook in Lichtervelde en Essen. Ik blijf crossen tot aan het BK, maar daarna zet ik alles vol op de weg.” Dat neemt niet weg dat Durie wel nog een paar keer met ambitie aan de start zal staan. “Ik wil pieken naar de periode van het PK en het BK. Op het PK moet een top tien kunnen, op het BK misschien een top twintig, maar het is ook niet zo heel erg als het niet lukt. Naar Koksijde kijk ik natuurlijk ook uit, want dat is vlak bij de deur. Ik rij ook graag in het zand en dat is het voornaamste. Sommige renners doen het niet graag en dan lukt het zeker niet.”

Van Moer

Young Cycling Team Middelkerke houdt na enkele mooie seizoenen op te bestaan, waardoor Durie vanaf 1 januari sowieso andere oorden moest opzoeken. “Het was echt een vriendenclub met een hele toffe groep renners. Het is een mooie periode die eindigt, maar waar ik met veel plezier op terugkijk. Ik was wel sowieso al van plan om bij de juniores over te stappen naar Van Moer Logistics.”

De 16-jarige renner stond immers al langer op de radar bij de Oost-Vlaamse formatie. “Als eerstejaarsnieuweling had ploegleider Kenny Desaever al een berichtje gestuurd om zijn interesse te tonen. Er waren nog een paar andere opties, maar Van Moer stak erbovenuit. Ze rijden een mooi programma en ook de begeleiding is goed. Ook op het vlak van tijdrijden, waar ik weer meer op wil werken.”

Eerste stage

Bij zijn nieuwe team zal Zeno Durie zich eerst moeten aanpassen aan het hogere niveau en de langere wedstrijden in het juniorespeloton. “In het begin zal ik vooral veel ervaring moeten opdoen. En dan kijken we wel wat het brengt. In de voorbereiding zal ik ook meer trainen en vooral specifiekere tijdrittrainingen doen. Met de ploeg gaan we in de krokusvakantie ook op stage naar Cambrils in Spanje. Het wordt mijn eerste stage, ideaal om klaar te zijn voor het nieuwe seizoen.”