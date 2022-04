Zeno Durie sterk begonnen aan wegseizoen: “Ik voel me goed in mijn vel en ben heel tevreden”

Eerstejaarsnieuweling Zeno Durie is duidelijk met een goede conditie uit de winter gekomen. De 15-jarige Avekapellenaar finishte in Beernem als derde in een gravelrace en pakte zilver op het PK tijdrijden.

Na het veldritseizoen pakte Zeno Durie eerst twee weken welverdiende rust. De laatste hand aan de voorbereiding op zijn wegcampagne werd gelegd tijdens de teambuilding van Young Cycling Team Middelkerke. “Dat is allemaal heel goed verlopen. We werden in Westende wel met ons golfkarretje tegengehouden door de politie. (lacht) We hadden dat golfkarretje van De Zeekameel meegekregen om te gaan padellen, maar blijkbaar hadden we niet de juiste papieren bij. Gelukkig hebben we geen boete gekregen.” (lacht)

Baliebrugge

Met enkele ereplaatsen mag Durie voorlopig niet klagen over zijn debuut bij de nieuwelingen. In Moeskroen eindigde hij bijvoorbeeld al vierde. “Ik voel me goed in mijn vel en ben heel tevreden over hoe het gaat bij de nieuwelingen. In de spurt voel je dat die tweedejaars een beetje harder rijden. Zij maken ook vaak de koers.” Op het provinciaal kampioenschap tijdrijden pakte de titelverdediger woensdagnamiddag in Baliebrugge zilver bij de eerstejaarsnieuwelingen. “Ik had een slechte dag. Misschien ben ik te rap gestart, maar ik ben zeker tevreden met die tweede plaats.”

Gravel

Afgelopen weekend werd in Beernem voor de allereerste keer een gravelrace georganiseerd. Met zijn achtergrond als crosser mocht Zeno uiteraard niet ontbreken. “Het was heel tof om te doen, maar ik was wel de enige die met een koersfiets heeft gereden. Dat was toch een nadeel. Een gravelbike heb ik niet, maar een crossfiets was toch beter geweest.” Op een gevarieerd parcours fietste de all-rounder van Young Cycling Team Middelkerke naar een mooie derde plaats. “Het was echt heel mooi. De eerste strook was echt gravel, maar er waren ook een stuk bos, kasseien… Het was een unieke ervaring. Als er nog één op het programma komt, zal ik zeker meedoen. Maar dan met een andere fiets.” (lacht) Zondag staat in het Waalse Vezin met de West-Vlaamse selectie een wedstrijd van de topcompetitie op het programma. Ook het PK in Adinkerke en het BK tijdrijden in Gavere staan begin mei met rood aangekruist. “Ik hoop vooral een volledig seizoen gezond te blijven en goede uitslagen te rijden. Natuurlijk zou ik wel eentje willen winnen, maar het is vooral belangrijk om plezier te maken.” (AC)