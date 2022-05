Yves Lampaert komt startschot geven op wielerwedstrijd voor nieuwelingen in Ingelmunster

De supportersclub van Jenthe Verstraete organiseert zaterdag 14 mei een eerste wielerwedstrijd voor hun poulain op eigen bodem. En er komt ook mooi volk af, want niemand minder dan Yves Lampaert komt het startschot geven.

De nieuwelingen krijgen 71 kilometer voor de kiezen op een parcours met start en aankomst in de Oostrozebekestraat 245 in Ingelmunster dat best als pittig mag omschreven worden. Jenthe Verstraete zal er uiteraard luid aangemoedigd worden, hij kent er de omgeving ook als zijn broekzak.

De 16-jarige tweedejaars nieuweling is natuurlijk ook fan van dorpsgenoot Yves Lampaert. En dat de Belgisch kampioen tijdrijden het startschot komt geven, kan enkel nog een grotere motivatie zijn voor Jenthe.

Nu al 90 deelnemers

Het is de supportersclub van de jonge renner, Team Jenthe, die de organisatie op zich neemt. De eerste grote prijs Bouwwerken Björn Desmet – Nico Corluy telt tien ronden van 7,1 kilometer. Het startschot wordt om 15.30 uur gegeven in de Oostrozebekestraat ter hoogte van Garage Soenens. Iedere ronde is er een premie van 20 euro. Er zijn nu al 90 renners ingeschreven.