Xander Carrewyn bijna verlost van kniepijn

Xander Carrewyn (16) hoopt als tweedejaarsnieuweling opnieuw een stapje vooruit te zetten. De Gistelnaar, die tegenwoordig in Westkerke woont, zal daarbij hopelijk niet meer gehinderd worden door een knieprobleem.

“Vooral op training was het soms moeilijk door de pijn, in de wedstrijd voel ik er minder van. Maar gelukkig is het al aan het verbeteren. Het probleem is gevonden en ik ga naar de kinesist. Ik zit met een pees die aan beide kanten te kort is. Er was ook een beetje overbelasting. Ik moet nu ook oefeningen doen om mijn hamstrings sterker te maken.”

Ondanks een coronabesmetting in januari stond de renner van KVC Noordzeemeeuw met een goede conditie aan de start van het seizoen. “Ik heb deze winter redelijk goed getraind in de duinen. En dan ben ik in de krokusvakantie met twee vrienden nog een week op stage geweest naar Geraardsbergen. Met Tanguy Cordy en Joren De Gersem van CT Houtland-Westkust hebben we daar goed kunnen trainen.”

Vorig seizoen vond Carrewyn het vooral belangrijk dat hij zijn koersen kon uitrijden. “Nu hoop ik als tweedejaars wel meer koers te maken. Ik zou ook graag een paar keer in de top 10 finishen. Als dat lukt, is al de rest mooi meegenomen.”

In de eerste koersen moest de Westkerkenaar nog zoeken naar het juiste ritme. “Ik heb ze allemaal uitgereden, maar er kan er nog wel een beetje bij. Het seizoen is nog lang. Deze zomer wil ik mijn vorm op het hoogste punt hebben. Dan heb ik ook meer tijd en kan ik weer elke week koersen.”

Voorlopig is een 15de stek in Ichtegem zijn beste resultaat van 2022. “Dat was ook mijn beste wedstrijd tot nu toe. Ik kwam tot op drie meter, maar was juist niet mee met de eerste vijf. Ik heb er wel aanvallend kunnen koersen.” (AC)