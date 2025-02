Vincenzo Dezitter: “Op einde mijn kop laten zien”

Vincenzo Dezitter (16) maakt zich op voor z’n tweede seizoen bij de nieuwelingen. Deze winter proefde hij in Gent en Zolder van het baanwielrennen. Op de weg hoopt hij zich in 2025 te profileren als sprinter.

Opvallende uitslagen in z’n eerste wegseizoen bij de nieuwelingen haalde de pion van CT Houtland-Westkust niet. “Ik heb een aantal wedstrijden kunnen uitrijden, dat was voor mij het belangrijkste”, blikt Dezitter terug naar 2024. “Eén keer probeerde ik mee te gaan in een ontsnapping. Snel heb ik gevoeld dat het voor mij beter is om in de buik van het peloton te blijven zitten en op het einde van de koers mijn kop eens te laten zien.”

Op de overdekte wielerbanen in Gent en Zolder nam Dezitter de voorbije weken deel aan enkele meetings en Belgische kampioenschappen. “In een sprinttoernooi haalde ik eens het podium en op het BK spurt werd ik zesde”, verduidelijkt de jonge kerel. “In dat kampioenschap stond geen maat op Mathis De Tollenaere, maar mijn uitslagen waren boven de verwachtingen.”

Wegseizoen

Een lijn die hij straks wil doortrekken naar het wegseizoen. Vermoedelijk zal hij pas eind maart een eerste keer van start gaan. “De wedstrijd in Staden van 1 maart kan ik niet meedoen omdat we in de krokusvakantie met de ploeg op stage gaan naar Spanje. Op 15 maart geef ik in de sporthal van Eernegem een eetfestijn. De dag nadien is er een koers voor nieuwelingen in Heestert. Wellicht is het niet verstandig daags na mijn eetfestijn te koersen. Dus zou het best kunnen dat ik pas op 30 maart in Knesselare aan het wegseizoen begin. Dit jaar ga ik ook proberen enkele interclubs te rijden. Bij Houtland-Westkust hebben we dit jaar een grotere groep nieuwelingen.”

Eetfestijn

Voor het eetfestijn van Vincenzo Dezitter op zaterdag 15 maart kan nog steeds worden ingeschreven. “Om het allemaal te kunnen financieren moeten we dat initiatief nemen”, vult mama Angela Verbeerst aan. “Deze winter een nieuwe pistefiets, half februari wordt Vincenzo’s nieuwe wegfiets geleverd, een stage in Spanje: mijn spaarboekje is redelijk aan het leeg lopen.” (HF)