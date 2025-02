Tuur Vandevelde maakt overstap van veld naar weg

Aan de vooravond van het nieuwe wielerseizoen maken we even de balans op van de veldritcampagne van Tuur Vandevelde. De pion van Hotond Sporthotel Litubra Parket – Wielerteam Waregem werkte deze winter enkele veldritten af bij de LRC – mét succes – maar kijkt vooral uit naar zijn tweede wegseizoen.

Vorig jaar reed Tuur zijn allereerste wegseizoen, als eerstejaarsnieuweling. “Voordien was ik enkel crosser, al sinds mijn zesde reed ik geregeld bij de LRC. Vorig jaar, net na het veldritseizoen, had mijn papa de ingeving of ik het misschien ook eens op de weg wilde proberen. Ik was meteen verkocht, het wegwielrennen heeft nu mijn hart gestolen, en het crossen doe ik enkel nog als voorbereiding. Mijn eerste wegwedstrijden bij de nieuwelingen liepen niet echt van een leien dakje, uitrijden zat er nog niet direct in. Ik had natuurlijk ook nul voorbereiding voor een wegseizoen gedaan. Maar ik werd gaandeweg beter, reed meer en meer uit, en vanaf mei kon ik ook af en toe een mooie uitslag meepikken, zoals een 19de plaats op het PK in Adinkerke. Niet veel later reed ik mijn beste resultaat: 7de in Westkerke”, aldus de Otegemnaar.

Gent-Wevelgem

Tussen de wegtrainingen door werkte Tuur ook deze winter nog enkele veldritten af, maar met een andere ingesteldheid. Mét succes, want met twee overwinningen (waaronder het EK van de LRC) en een tweede stek mag hij terecht tevreden zijn op een korte veldritcampagne. “Ik had dat trouwens niet verwacht, aangezien ik nu niet specifiek voor de cross getraind heb.” Op 16 maart opent de leerling houtbewerking van het VTI Kortrijk zijn seizoen in Heestert, op een boogscheut van thuis, natuurlijk. “Zo kan ik de komende weken nog wat extra trainen om helemaal klaar te staan. De eerste grote afspraak op mijn kalender is Gent-Wevelgem. Op dit moment nog onbekend terrein voor mij, maar ik kijk er echt naar uit om me te bewijzen in zo’n zware wedstrijd. Als ik al even ver vooruit mag kijken, dan hoop ik voldoende mooie resultaten te behalen om te worden geselecteerd voor het Belgisch kampioenschap.” (RRK)