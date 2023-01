Thor Peeters verovert zilver op BK-parcours van papa: “Mooi parcours maar heel zware omstandigheden”

Tweedejaarsnieuweling Thor Peeters heeft op het Belgisch kampioenschap beachrace een zilveren medaille in de wacht gesleept. De 15-jarige Bredenaar wist zich ook al in enkele veldritten te onderscheiden. “Ik blijf beide combineren, want het is een mooie voorbereiding op de weg.”

Voor de ogen van de televisiecamera’s en van zijn thuispubliek stond Thor Peeters vorige donderdag uiteraard aan de start op het BK strandrace in Bredene. “De start was zeer hectisch, maar aan het eerste keerpunt was ik toch mooi mee. Ik zat in een groepje achter de profs en kon mooi meeschuiven.”

Wind tegen

Na drie rondes van telkens negen kilometer finishte de allrounder op een knappe tweede plaats bij de U17. Enkel Kyano Cottignies bleek uiteindelijk te sterk. “Het verschil was redelijk groot. Het gat in de groep is eigenlijk geslagen door een val in de buurt van het eerste keerpunt. Zelf iets proberen, was onbegonnen werk. Zeker met de wind tegen waren de omstandigheden heel zwaar.”

Het parcours telde technische passages in de buurt van surfclub Twins en ook op de paadjes in de duinen moesten de renners steeds aandachtig blijven. “Papa heeft het parcours getekend. Ik zal dus maar zeggen dat het goed is zeker? (lacht) “Neenee, het was ook echt een mooi parcours. Het strand naar boven rijden, was bijvoorbeeld behoorlijk technisch.”

Op de weg is Thor Peeters een klimmerstype, maar dat betekent niet dat hij in de winter lang stilzit. Naast zijn debuut in de strandraces pikte hij ook meerdere crossen mee. Dat leverde recent in Lichtervelde en Balegem respectievelijk een negende en een achtste plaats op. “Balegem was misschien wel mijn beste cross van de winter. Ik voelde ook dat ik bergop het verschil kon maken op dat mooie parcours.” Na de Duinencross in Koksijde kijkt de Bredenaar ook nog uit naar de beachrace in Middelkerke. “Daarna doe ik ook nog de duobeachrace in Bredene.”

Naar Mallorca

Op 1 januari maakte Peeters de aangekondigde overstap van FlandersColor-Galloo naar Wielerclub Onder Ons Parike. “In de krokusvakantie gaan we met de ploeg op stage naar Mallorca. Ik voel me zeer goed bij de ploeg.” Bij de groen-witte brigade hoopt de tweedejaarsnieuweling wedstrijden van de Beker van België en de Topcompetitie te rijden. “Ik kijk naar elke koers uit, maar voornamelijk naar de klimkoersen. Ik hoop op een overwinning en toch wel een paar podiums. Natuurlijk blijf ik ook altijd aanvallend koersen!” (AC)