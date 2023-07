Senne Brys, Emil Segers, Lien Schampaert en Laure Five pakken titel bij nieuwelingen op BK wielrennen

Senne Brys, Emil Segers, Laure Five en Lien Schampaert hebben zich zondag in de jeugdcategorieën tot Belgisch kampioen op de weg gekroond in Hoogstraten.

Brys verwezenlijkte dat bij de tweedejaars jongens nieuwelingen, Segers bij de eerstejaars jongens nieuwelingen, Five bij de eerstejaars meisjes nieuwelingen en Schampaert bij de tweedejaars nieuwelingen meisjes.

Senne Brys was de beste bij de tweedejaars nieuwelingen jongens na een sprint met drie. De renner van Van Moer Logistics liet na 80 kilometer koers respectievelijk Mats Vanden Eynde en Matteo Vanden Wijngaert achter zich. Fons Laureys reed zich afgescheiden naar de vierde plaats voor Jasper Verbrugge die in een sprint met twee de maat nam van Jasper Christiaens.

Afgescheiden voor het peloton

Emil Siegers haalde de Belgische titel bij de eerstejaars nieuwelingen afgescheiden voor het peloton. Siegers, uitkomende voor het team Crabbe Toitures – CC Chevigny, was na 72 kilometer 5 seconden sneller dan Kyano Cottignies. Jinze Joris eigende zich de derde plaats toe voor Dylan Van Den Berghe. Brent Lippens werd vijfde.

Bij de meisjes nieuwelingen werd de titelstrijd beslecht na een sprint met een kopgroep van 24 rensters. Daarin toonde Lien Schampaert (AA Drink Young Lions) zich sneller dan Zita Gheysens en Falke Kerkhof. Dat was dan ook het podium bij de tweedejaars nieuwelingen. Laura Five (Avia – Rudyco Cycling Team) werd 5e net voor Lore De Geest en Zita Peeters die 7e werd. Goed voor respectievelijk goud met het tricolore shirt, zilver en brons bij de eerstejaars nieuwelingen meisjes.