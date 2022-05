Nieuweling Mathis Cassaert houdt de moed erin als eerstejaars: “Ik ben één van de kleinsten”

Eerstejaarsnieuweling Mathis Cassaert (15) heeft dit jaar één duidelijk doel: op een comfortabele manier het einde halen van een wedstrijd met de tweedejaars.

Niet iedereen is meteen mee met zijn leeftijdsgenoten. Mathis Cassaert, al sinds z’n achtste lid van CT Luc Wallays-Jonge Renners Roeselare, haalde begin deze maand in het peloton het einde van het West-Vlaams kampioenschap voor rennertjes geboren in 2007. Hij werd 39ste. “Tijdens dat PK in De Panne hield ik me de hele wedstrijd schuil in de buik van het peloton, daar kon ik me vrij goed handhaven”, blikt Cassaert terug. “Onder de eerstejaars ben ik één van de kleinste.”

Behalve in kampioenschappen staan eerste- en tweedejaarsnieuwelingen altijd samen aan de start. “In koersen met de tweedejaars gaat het een stuk sneller”, gaat de jonge renner uit Hooglede verder. “Zo heb ik vorige zondag in Baliebrugge-Ruddervoorde slechts een drietal ronden kunnen meerijden. Toch wel, ik hou de moed erin. Zo’n mindere wedstrijd werkt niet op mijn gemoed. Ik blijf het plezierig vinden en ga zeker door. Op mijn zevende ben ik beginnen koersen. Bij de miniemen heb ik eens kunnen winnen.”

Wat geleden is van 2016. Dit jaar een wedstrijd naar zijn hand zetten, zal wellicht niet lukken. In vergelijking met zijn periode bij de miniemen is de tegenstand groter en sterker. Mathis Cassaert, derdejaarsleerling sport aan het MSKA in Roeselare, probeerde het in het verleden ook al in het veld bij de nevenbond LRC. “Nu is de weg mijn hoofddoel”, verduidelijkt hij. “Ik hoop dit jaar eens een wedstrijd bij de tweedejaars te kunnen uitrijden. Lukt dat, zal ik tevreden zijn. Komend weekend blijf ik uit competitie. Mijn neefje doet zijn communie, ik ga naar dat feestje.” (HF)