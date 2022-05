Nieuweling Mathis Bruynooghe rijdt Ronde van Vlaanderen: “Op VK toch meer kansen”

Zondag mag Mathis Bruynooghe (15) de Ronde van Vlaanderen rijden. Woensdag ging hij het parcours van de eerste Vlaanderens Mooiste voor nieuwelingen verkennen. De eerstejaars droomt een heel klein beetje van de top tien.

De pion van Acrog-Tormans, de jeugdploeg uit Balen, kwam dit seizoen al enkele keren in de buurt van een overwinning. Onder meer afgelopen zondag in Baliebrugge-Ruddervoorde. In de spurt moest hij enkel tweedejaars Siebe Bauwens laten voorgaan. “Net iets te lang gewacht om uit het wiel van Siebe te komen”, zucht Bruynooghe. “Hij maakte er een lange spurt van. Eigenlijk hoopte ik dat hij zou stilvallen, maar dat gebeurde niet. Ik kwam de laatste meters naast, maar niet meer over hem.”

Eigenlijk was het toeval dat Bruynooghe in Baliebrugge aan de start kwam. Hij was voorzien voor de Herman Vanspringels Diamond, de Topcompetitieproef tussen Olen en Grobbendonk. Zijn ouders konden hem niet naar de Kempen voeren, waardoor hij in eigen streek koerste. Zaterdag in Ingelmunster (9de) en zondag in Baliebrugge (2de). In de top tien is hij een vaste klant!

Al wat pech

“Het gaat goed”, bevestigt de jonge kerel. “Enkel in de grotere wedstrijden liep het nog niet zoals gewenst. Omdat ik in die koersen al wat pech kende. Mijn zadel kwam eens los, mijn bidonhouder brak af, zo’n zaken. In de Ronde van Vlaanderen hoop ik van dergelijke tegenslagen gespaard te blijven. Ik hoop de top tien te halen, maar ik besef dat dit bijzonder moeilijk zal worden.”

Misschien maakt Bruynooghe vier dagen later meer kans op de Vlaamse titel bij de eerstejaarsnieuwelingen in het Vlaams-Brabantse Sint-Martens-Bodegem. “Ik denk dat ik daar tot de kanshebbers hoor”, beseft hij. “Op het West-Vlaams kampioenschap in De Panne reed ik een goeie sprint en werd ik vierde. Maar ook daar moest ik van te ver komen.” (HF)