Ludovic Langbeen is bezig aan een sterk voorjaar: “Resultaten nu iets minder”

Voor tweedejaarsnieuweling Ludovic Langbeen kon het seizoen bijna niet beter beginnen. De 16-jarige Ettelgemnaar pakte onmiddellijk een podiumplaats, maar kreeg de laatste weken met wat pech af te rekenen. “De resultaten zijn nu iets minder, al is het gevoel wel nog altijd goed.”

Ludovic Langbeen kwam via het mountainbiken in de wielersport terecht. “Daarmee ben ik begonnen in het eerste leerjaar. Samen met mijn papa ging elke zaterdag fietsen, puur voor de fun. Nu zit ik wel iets vaker op de fiets (lacht).” Enkele jaren geleden zette de Ettelgemnaar al een eerste voorzichtige stap richting het echte peloton. “Ik heb dat jaar een tiental koersjes gereden bij de Noordzeemeeuw, maar toen deed ik het niet zo graag. Ondertussen ben ik twee à drie jaar echt bezig. Door corona zal het nu pas mijn eerste volledige seizoen zijn.” De tweedejaarsnieuweling combineert zijn wielerpassie met een andere opmerkelijke sport. “Ik ben lid van de Brugse IJsberen en doe aan koudwaterzwemmen. Dat zijn maar een viertal wedstrijden per winter en dat wil ik sowieso blijven doen. Ik ga ook af en toe lopen en heb vroeger vaak aan muurklimmen en rotsklimmen gedaan.”

De renner van Cycling Team Houtland-Westkust is duidelijk met een goed gevoel uit de winter gekomen. De samenwerking met zijn nieuwe trainer Marc Hemeryck is daar niet vreemd aan. “Ik heb voor het eerst een winter zwaar getraind. Ik train dan ook vaak met de mountainbike en met de crossfiets, dus had ik zin om ook eens cross te proberen. Maar dat is in Koksijde niet zo goed gegaan (lacht). Ik deed met de ploeg ook voor het eerst mee aan twee pistewedstrijden van de Beker van België. Dat was heel leuk om te doen.” Over de start van zijn seizoen mocht Langbeen zeker niet klagen. “Het begin was bijna perfect. Nu zijn de resultaten iets minder, maar ik heb het gevoel dat ik nog altijd beter word.”

Sprinter

Afgelopen weekend finishte de tweedejaarsnieuweling in Sint-Joris-Weert als 21ste. “Ik zat mooi gepositioneerd, maar werd in de laatste bocht aan de kant geduwd. Winnen zou niet gelukt zijn, maar de top tien kon zeker wel. Achteraf is dat natuurlijk wel gemakkelijk gezegd.” Zijn beste prestatie tot nu toe was een derde plaats in Heestert. Ludovic won er de sprint van het achtervolgende peloton. “Ik denk eerlijk gezegd dat mijn sprint inderdaad mijn sterkste punt is. Liefst wel na een niet al te gemakkelijke koers met een klein heuveltje, niet zoals in de Ardennen. Van mijn twaalfde plaats in Gent-Wevelgem was ik ook tevreden. Daar had ik wel redelijk veel ongeluk, want op de kasseitjes viel 20 meter na de start één van mijn drinkpullen er al uit.” De Ettelgemnaar probeerde nog tevergeefs een nieuwe bidon aan te nemen van zijn vader. “Ik heb dus de hele koers met één bidon moeten rijden.”

Topsportschool

Binnenkort staat in De Panne het Belgisch kampioenschap voor nieuwelingen op het programma. “Maar mijn grootste doel zijn eigenlijk de proeven voor de Topsportschool in Gent. Daar zou ik volgend schooljaar heel graag naartoe mogen.” (AC)